Σε νέα εποχή περνά η δύναμη της Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς καταργείται σταδιακά το παραδοσιακό, ροζ μπλοκάκι βεβαίωσης παραβάσεων, και στη θέση του έρχονται ειδικά tablets.

Σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη ΓΑΔΑ, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής παρουσίασε τη νέα διαδικασία ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων, μέσω ειδικών έξυπνων συσκευών (tablets/smartphones).

Όπως τονίστηκε, μέχρι σήμερα, «ο τροχονόμος βεβαίωνε την παράβαση στο μπλοκ κλήσεων. Το προσωπικό στο γραφείο την καταχωρούσε στο σύστημα. Υπήρχαν λάθη, καθυστερήσεις και ακυρώσεις. Ο πολίτης έπρεπε να μεταβεί στην Τροχαία για ένσταση. Η πληρωμή γινόταν στα ταμεία του Δήμου ή σε ταχυδρομείο».

Με το νέο σύστημα, όλη αυτή διαδικασία αλλάζει ριζικά. Συγκεκριμένα, σημειώθηκε στην παρουσίαση, «η μετάβαση από το χαρτί στην οθόνη αποτελεί τομή για την επιχειρησιακή ικανότητα της Τροχαίας. ​Η καταχώρηση πλέον γίνεται άμεσα και σε πραγματικό χρόνο. ​Με μία αναζήτηση ελέγχονται άμεσα: ​Ασφάλιση, ΚΤΕΟ, Ισχύς άδειας οδήγησης».

Ψηφιακή αφαίρεση διπλώματος, εύκολη αποστολή και πληρωμή της κλήσης

Επιπλέον, με τη νέα υποδομή προβλέπεται η ψηφιακή αφαίρεση διπλώματος, καθώς το δίπλωμα «δεσμεύεται» άμεσα στο κεντρικό σύστημα. ​

Η κλήση αποστέλλεται στη Θυρίδα Πολίτη ​με SMS ή email, ενώ παύει η ταλαιπωρία για τις ενστάσεις και τα αιτήματα των πολιτών, καθώς αυτά θα υποβάλλονται ψηφιακά, χωρίς αναμονή στην Τροχαία.

Χρυσοχοΐδης: Γινόμαστε πιο αξιόπιστοι, πιο ταχείς, πιο διαφανείς – Τριπλασιάστηκε το προσωπικό της Τροχαίας μέσα σε δύο χρόνια

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, υποστήριξε ότι πρόκειται για μια «σπουδαία πρωτοβουλία που συμβάλλει και δημιουργεί ακόμα ένα βήμα, μια πρόοδο στον σκοπό που έχουμε αναλάβει και υπηρετούμε ως Ελληνική Αστυνομία και είναι η ασφάλεια. Πιστεύω ότι στο τέλος του χρόνου η Ελλάδα θα είναι πολύ ψηλά στο ranking του δείκτη Law and Order. Γιατί θα έχουμε καταφέρει ολοένα και περισσότεροι πολίτες, ολοένα και περισσότεροι κάτοικοι των πόλεων, των γειτονιών, των συνοικιών να μπορούν άφοβα να κυκλοφορούν στη γειτονιά τους οποιαδήποτε ώρα της μέρας και της νύχτας».

Ο υπουργός τόνισε ότι δεν νοείται η έννοια της ασφάλειας χωρίς να έχει «επισφραγιστεί» η οδική ασφάλεια:

«Για εμάς αποτέλεσε μια πολύ μεγάλη βασική προτεραιότητα η οδική ασφάλεια. Απόδειξη ότι το προσωπικό της τροχαίας έχει τριπλασιαστεί τα δύο τελευταία χρόνια. Ακριβώς για να τονίσουμε, να επισημάνουμε και να δώσουμε έμφαση στην οδική ασφάλεια σε μια χώρα όπου δυστυχώς έχει ένα θλιβερό προνόμιο να έχει πάρα πολλές εκατοντάδες νεκρούς από τα τροχαία ατυχήματα. Και το 2025 κάναμε μια εξαιρετική επιτυχία. Έχουμε μείον 150 λιγότερους νεκρούς στην άσφαλτο».

Αυτό, σύμφωνα με τον κ. Χρυσοχοΐδη, είναι αποτέλεσμα μιας προσπάθειας συνολικής των ελέγχων της Τροχαίας, με την παρουσία της καθημερινά στους δρόμους, στις πόλεις, στις συνοικίες, στους αυτοκινητόδρομους, στα αστικά κέντρα. «Και δεύτερον, ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, ο οποίος είναι πιο αυστηρός, πιο αποτελεσματικός. Εδώ λοιπόν χρειαστήκαμε εργαλεία. Εργαλεία για να γίνουμε πιο γρήγοροι. Εργαλεία για να γίνουμε πιο αξιόπιστοι και εργαλεία για να γίνουμε πιο διαφανείς. Και σήμερα εδώ, σε αυτή τη μικρή εκδήλωση, ακριβώς με τη χορηγία της Motor Oil και της Nova κάνουμε ένα βήμα μπροστά σε αυτούς τους τρεις στόχους. Γινόμαστε πιο αξιόπιστοι, γινόμαστε πιο γρήγοροι, πιο ταχείς και πιο διαφανείς».

Ο υπουργός τόνισε ότι με αυτά τα tablets αλλάζει καθοριστικά η διαδικασία βεβαίωσης της παράβασης και ο τρόπος που λειτουργεί ο αστυνομικός της Τροχαίας. « Προσθέτουμε άλλα τετρακόσια περίπου τάμπλετ, διακόσια πενήντα στην Τροχαία της Αττικής, εξήντα στην Τροχαία της Θεσσαλονίκης και τα υπόλοιπα εδώ στην Άμεση Δράση, η οποία είναι καθημερινά στους δρόμους και βεβαιώνει επίσης παραβάσεις. Όλα αυτά λοιπόν μαζί με αυτά που έχουμε, θα αποτελέσουν τα όπλα μας για να γίνουμε ακόμα πιο αποτελεσματικοί, ακόμα πιο χρήσιμοι στην κοινωνία, ακόμα πιο ασφαλείς πόλεις στους δρόμους, στις συνοικίες, στις γειτονιές, ακόμα πιο ασφαλείς στην οδική ασφάλεια η Ελλάδα» υπογράμμισε.

Σε εκείνο το σημείο εστίασε στο κομμάτι των αλκοτέστ και τους ελέγχους για χρήση κράνους: «Διενεργήσαμε 720.000 αλκοτέστ μέσα σε πέντε μήνες. Είναι περίπου 42.000 με 45.000 αλκοτέστ το Σαββατοκύριακο, το τριήμερο. Αυτό είναι ένα θαύμα. […] Και το κράνος, το οποίο αποτελεί μια πραγματικότητα. Μέσα σε μικρό χρονικό διάτσημα σχεδόν όλοι οι Έλληνες που χρησιμοποιούν δίκυκλο φορούν κράνος. Η Ελληνική Αστυνομία περνά σε μια νέα εποχή».