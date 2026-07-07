Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται εγκληματική οργάνωση που είχε αναπτύξει έντονη δράση σε κοσμηματοπωλεία της Αττικής, με τη συνολική αξία των κλοπιμαίων να ξεπερνά τις 370.000 ευρώ. Τη δράση της συμμορίας αποτυπώνει νέο βίντεο ντοκουμέντο.

Στο βίντεο καταγράφονται οι κινήσεις των δραστών, οι οποίοι δρούσαν με ταχύτητα και οργανωμένο σχέδιο. Αφού παραβίαζαν τα προστατευτικά ρολά των καταστημάτων, εισέβαλλαν στο εσωτερικό και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα άρπαζαν κοσμήματα μεγάλης αξίας, τα οποία παρέδιδαν άμεσα σε συνεργούς που περίμεναν έξω για να διαφύγουν.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν εννέα άτομα, τα οποία φέρονται να συμμετείχαν στην εγκληματική οργάνωση. Μετά τις απολογίες τους, τρεις από τους κατηγορούμενους κρίθηκαν προφυλακιστέοι, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό ακόμη ενός φερόμενου μέλους που παραμένει ασύλληπτο.

Χτυπούσαν κοσμηματοπωλεία σε πολλές περιοχές της Αττικής

Σύμφωνα με την έρευνα, η συμμορία είχε βάλει στο στόχαστρο κοσμηματοπωλεία σε διάφορες περιοχές της Αττικής, μεταξύ των οποίων ο Κορυδαλλός, η Νίκαια και το Μοσχάτο, εφαρμόζοντας την ίδια μεθοδολογία σε κάθε χτύπημα.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι η συνολική αξία της λείας από τις διαρρήξεις ανέρχεται σε περίπου 370.000 ευρώ, ενώ η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί αν η εγκληματική οργάνωση εμπλέκεται και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.