Ένας 32χρονος έχασε τη ζωή του και ένας 62χρονος τραυματίστηκε σε αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 7 Ιουλίου 2026 στην περιοχή της Κουλούρας Ημαθίας.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, της επίθεσης προηγήθηκε διαπληκτισμός μεταξύ ενός 47χρονου και δύο ανδρών, ηλικίας 62 και 32 ετών. Η ένταση κλιμακώθηκε και η συμπλοκή πήρε γρήγορα φονική τροπή.

Το μαχαίρωμα στον θώρακα αποδείχθηκε μοιραίο

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο 62χρονος φέρεται να τραυματίστηκε από χτυπήματα με τα χέρια, ενώ ο 32χρονος δέχθηκε χτύπημα με μαχαίρι στον θώρακα.

Το τραύμα αποδείχθηκε μοιραίο. Οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Βέροιας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατο του 32χρονου.

Ο 62χρονος παραμένει νοσηλευόμενος, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του.

Το επεισόδιο σημειώθηκε στις 15:45

Η φονική συμπλοκή εκτυλίχθηκε περίπου στις 15:45, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ.

Οι Αρχές έσπευσαν στην περιοχή, ενώ άρχισε η συλλογή μαρτυριών και στοιχείων που θα βοηθήσουν στην ανασύνθεση όσων προηγήθηκαν του μαχαιρώματος.

Έρευνα για τα αίτια της φονικής αντιπαράθεσης

Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν την ακριβή αιτία του διαπληκτισμού, τη σειρά των γεγονότων και τον ρόλο κάθε εμπλεκόμενου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα οι λόγοι που οδήγησαν στη σύγκρουση, ενώ αναμένονται νεότερες πληροφορίες από την έρευνα των Αρχών.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, καθώς μια λογομαχία μέσα σε λίγα λεπτά κατέληξε σε έναν νεκρό και έναν τραυματία.