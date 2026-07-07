Αστυνομικοί της ΟΠΚΕ συνέλαβαν γνωστό τράπερ στον Ωρωπό, γιατί βρέθηκε να κατέχει ένα γεμάτο πιστόλι, με πέντε σφαίρες των 9 χιλιοστών.

Σύμφωνα με το Star, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν τυχαίο έλεγχο σε σταθμευμένο super car των 200.000 ευρώ, όπου και βρήκαν στο οδόστρωμα από τη θέση του συνοδηγού ένα πιστόλι.

Οι αστυνομικοί προσήγαγαν τον τράπερ, ο οποίος παραδέχτηκε ότι αγόρασε το όπλο για τις ανάγκες γυρισμάτων video clip, χωρίς να το έχει δηλώσει.

«Το όπλο το προμηθεύτηκα προ ενάμιση έτους από άτομο αφγανικής καταγωγής στην περιοχή της Ομόνοιας αντί του ποσού των 5.000 ευρώ και το κατείχα παράνομα την προκειμένη χρονική στιγμή, όπου με συνέλαβαν για τους σκοπούς γυρισμάτων video clip», υποστήριξε στους αστυνομικούς, σύμφωνα με το Star.

Στην έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του εντοπίστηκαν και κάλυκες 9 χιλιοστών. Για αυτούς ο κατηγορούμενος δήλωσε πως τους είχε πάρει ως ενθύμιο από ένα σκοπευτικό όμιλο.

Ο τράπερ αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 5.000 ευρώ και τον όρο να δίνει το «παρών» στο αστυνομικό τμήμα.