Η Adele έχει μιλήσει πολλές φορές για τη μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή της, όμως σε κάθε δημόσια τοποθέτησή της επιμένει στο ίδιο σημείο. Όπως έχει εξηγήσει, η απώλεια βάρους δεν ήταν ποτέ ο βασικός της στόχος, αλλά μια φυσική συνέπεια των αλλαγών που έκανε στην καθημερινότητά της.

Η Βρετανίδα τραγουδίστρια βρέθηκε τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο συζητήσεων για τη μεταμόρφωσή της, ωστόσο η ίδια έχει επιλέξει να δώσει τις δικές της απαντήσεις, βάζοντας τέλος σε πολλές από τις εικασίες που κυκλοφόρησαν.

Η εξομολόγηση στη Vogue: «Το έκανα για το άγχος μου»

Στη συνέντευξή της στη British Vogue, το 2021, η Adele αποκάλυψε ότι άρχισε να γυμνάζεται μετά τον χωρισμό της, σε μια περίοδο που βίωνε έντονο άγχος.

Όπως εξήγησε, η καθημερινή άσκηση λειτούργησε ως τρόπος εκτόνωσης και ψυχικής ισορροπίας και όχι ως μέσο για να αλλάξει το σώμα της.

Η ίδια τόνισε ότι δεν ακολούθησε κάποιο πρόγραμμα με σκοπό να χάσει κιλά, αλλά ότι η αλλαγή στην εμφάνισή της προέκυψε σταδιακά μέσα από τη νέα της καθημερινότητα.

Παράλληλα, αποκάλυψε πως δεν αισθάνθηκε την ανάγκη να δημοσιοποιήσει τη διαδρομή της, καθώς επρόκειτο για μια βαθιά προσωπική υπόθεση.

Στην Oprah Winfrey: «Η γυμναστική έβαλε σε τάξη το μυαλό μου»

Λίγες εβδομάδες αργότερα, μιλώντας στην Oprah Winfrey στο τηλεοπτικό αφιέρωμα Adele One Night Only, η τραγουδίστρια επανήλθε στο ίδιο θέμα.

Εκεί ανέφερε ότι οι κρίσεις άγχους που αντιμετώπιζε μετά το διαζύγιό της αποτέλεσαν την αφορμή για να εντάξει τη γυμναστική στη ζωή της.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, η άσκηση τη βοήθησε να οργανώσει τις σκέψεις της και να αισθανθεί καλύτερα ψυχολογικά, επισημαίνοντας ότι η απώλεια βάρους ήταν το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας και όχι ο αρχικός της στόχος.

Η απάντησή της στις φήμες για δίαιτες και φάρμακα

Η Adele έχει επίσης τοποθετηθεί απέναντι στις αμέτρητες εικασίες που ακολούθησαν τη μεταμόρφωσή της.

Δεν έχει επιβεβαιώσει ποτέ ότι χρησιμοποίησε ενέσιμες θεραπείες απώλειας βάρους, όπως το Ozempic η Mounjaro, ούτε ότι υποβλήθηκε σε βαριατρική επέμβαση ή ακολούθησε κάποια συγκεκριμένη δίαιτα που οδήγησε στην αλλαγή της εικόνας της.

Αντίθετα, σε όλες τις δημόσιες δηλώσεις της αποδίδει το αποτέλεσμα στη συστηματική άσκηση και στις αλλαγές που έκανε στον τρόπο ζωής της.

Παράλληλα, έχει υπογραμμίσει ότι το σώμα της αποτελούσε αντικείμενο δημόσιου σχολιασμού πολύ πριν χάσει βάρος και ότι η αλλαγή στην εμφάνισή της δεν επηρέασε τις απόψεις της γύρω από την αποδοχή του σώματος.

Όπως έχει δηλώσει, δεν θεωρεί υποχρέωσή της να κάνει τους άλλους να αισθάνονται καλύτερα ή χειρότερα για τη δική τους εικόνα, επιμένοντας ότι η προσωπική της διαδρομή αφορούσε αποκλειστικά την ίδια και την υγεία της.