Σε ένα ιδιαίτερο φυσικό τοπίο αποφάσισε να συνδυάσει την άσκηση με τη χαλάρωση η Κλέλια Ανδριολάτου, η οποία μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram στιγμιότυπα από τη γιόγκα που έκανε δίπλα στον Αχέροντα ποταμό.

Η ηθοποιός και μοντέλο εμφανίζεται στο βίντεο φορώντας το μαγιό της, έχοντας στρώσει μια πετσέτα πάνω στην άμμο, προκειμένου να πραγματοποιήσει τις ασκήσεις της.

Στο βίντεο που ανάρτησε την Κυριακή 9 Αυγούστου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Κλέλια Ανδριολάτου παρουσιάζει ορισμένες από τις κινήσεις γιόγκα που εκτέλεσε. Σε ένα από τα στιγμιότυπα, έχει το κεφάλι της στο έδαφος και συνεχίζει την άσκηση πραγματοποιώντας παράλληλα κινήσεις με τα πόδια της.