Σοκαριστικές εικόνες από κάμερα ασφαλείας έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς καταγράφουν τη στιγμή που εργαζόμενη σε παιδικό σταθμό πετάει στον αέρα ένα αγοράκι 23 μηνών, αδυνατεί να το πιάσει και το παιδί πέφτει με δύναμη στο έδαφος, τραυματιζόμενο σοβαρά.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε χώρο φύλαξης παιδιών που λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Bay Club στο Ελ Σεγκούντο της Καλιφόρνιας. Σύμφωνα με τη μήνυση που κατέθεσαν οι γονείς του παιδιού, ο μικρός υπέστη τραυματική εγκεφαλική κάκωση, ενώ συνεχίζει να αντιμετωπίζει προβλήματα ακοής μετά το ατύχημα.

Το βίντεο καταγράφει καρέ-καρέ το περιστατικό

Στο υλικό από το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας, ο 23 μηνών μικρός πλησιάζει την εργαζόμενη και της πιάνει τα χέρια. Εκείνη αρχικά τον αιωρεί παιχνιδίζοντας, όμως στη συνέχεια τον εκτοξεύει ψηλά πάνω από το κεφάλι της.

Η υπάλληλος προσπαθεί να τον συγκρατήσει, αλλά χάνει τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το παιδί να πέσει στο πάτωμα και η ίδια να παραπατήσει, πέφτοντας σχεδόν πάνω του.

Careless daycare worker tosses toddler into air — leaving him with traumatic brain injury https://t.co/X2VaaMJyPz pic.twitter.com/3YXV2KaP9v — New York Post (@nypost) July 7, 2026

Οι γονείς του παιδιού, Ματ και Ελένα Κίτλ, προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη, κατηγορώντας τον παιδικό σταθμό για αμέλεια, σωματική βλάβη, απάτη και πρόκληση ψυχικής οδύνης.

Όπως υποστηρίζουν, ενημερώθηκαν αρχικά ότι ο γιος τους είχε υποστεί έναν ελαφρύ τραυματισμό από πτώση, όμως όταν τον παρέλαβαν διαπίστωσαν ότι έφερε σοβαρούς μώλωπες στο πρόσωπο και ήταν ιδιαίτερα υπνηλικός και αποπροσανατολισμένος. Στο νοσοκομείο οι γιατροί διέγνωσαν τραυματική εγκεφαλική κάκωση.

Στη μήνυση γίνεται επίσης αναφορά στον τρόπο λειτουργίας της δομής, με τους γονείς να υποστηρίζουν ότι υπήρξαν παραλείψεις τόσο στη διαχείριση του περιστατικού όσο και στην ενημέρωσή τους για τη σοβαρότητα των τραυματισμών του παιδιού.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, ενώ το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας αποτελεί βασικό στοιχείο της δικαστικής διαδικασίας.