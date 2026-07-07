Την τρίτη νίκη του σε ισάριθμα φιλικά παιχνίδια πέτυχε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος επικράτησε της ΑΕΚ Λάρνακας με 3-2 χάρη σε γκολ των Χατσίδη, Γερεμέγεφ και Τάισον.

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ΠΑΟΚ: Τσιφτσής (64′ Μοναστηρλής), Γκόμες (64′ Ντούνγκα), Μιχαηλίδης (64′ Κοσίδης), Ελουστόντο (64′ Μπαταούλας), Λύρατζης (64′ Κένι), Τσοπούρογλου (46′ Καμαρά), Ζαφείρης (64′ Τέιλορ), Πέλκας (64΄Κωνσταντέλιας), Μπέρδος (17′ Χατσίδης – 70′ Τάισον), Ζίβκοβιτς (64′ Μπάλντε), Γερεμέγεφ (64′ Μύθου).

ΑΕΚ Λάρνακας: Μούφτιτς (46′ Δημητρίου), Μιλίσεβιτς, Φαν Ντερ Χορν (46′ Αδώνη), Πηλέας (46′ Γκουρφίνκελ), Μιραμόν (46΄Ιωάννου), Λέντες (46΄ Ρέπας), Κυριάκου (46′ Πάνκοβ), Ναούμ, Λαγιουνί (46′ Ισκιέρδο), Ιβάνοβιτς (46′ Ρούμπιο), Μπάγιτς (46′ Αναστασίου).