Ένα αγόρι που είχε εξαφανιστεί πριν από τρία χρόνια εντοπίστηκε ζωντανό και ασφαλές, βάζοντας τέλος σε μια υπόθεση εξαφάνισης που είχε αφήσει την οικογένεια, τους φίλους και όσους συμμετείχαν στις έρευνες να αναζητούν απαντήσεις.

Ο Άντριου Εσκομπάρ βρέθηκε στο Ελ Πάσο του Τέξας, αρκετά χρόνια αφότου, σύμφωνα με την αστυνομία, η μητέρα του, Μίριαμ Φέλιξ, έφυγε μαζί με τον τότε 11χρονο γιο της τον Ιούλιο του 2023. Ο πατέρας του παιδιού, Χουάν Εσκομπάρ, και οι Αρχές δεν σταμάτησαν ποτέ τις προσπάθειες για τον εντοπισμό του από τη στιγμή που εξαφανίστηκε.

Ο Χουάν δήλωσε στο KAOT7 ότι εκείνος και η μητριά του Άντριου, Μονίκ Εσκομπάρ, ήταν τόσο αποφασισμένοι να τον βρουν που εγκατέλειψαν ακόμα και τις δουλειές τους για να αφιερωθούν αποκλειστικά στις έρευνες. Ο πατέρας ανέφερε ότι ένιωσε «σοκ και δυσπιστία» όταν δέχτηκε τηλεφώνημα την Τετάρτη από αστυνομικό του Ελ Πάσο, ο οποίος τον ενημέρωσε ότι η Μίριαμ είχε ενεργοποιήσει μια ειδοποίηση, ενώ προσπαθούσε να περάσει τα σύνορα από το Μεξικό προς τις ΗΠΑ.

«Η μητέρα του φάνηκε ύποπτη στους ανθρώπους που έκαναν τον έλεγχο και μετά έλεγξαν την ταυτότητά του. Τότε κατάλαβαν ότι ήταν καταχωρημένος ως αγνοούμενος και τους κράτησαν και τους δύο», εξήγησε ο Χουάν.

Πριν εντοπιστεί, ο Άντριου είχε θεαθεί τελευταία φορά στο Ρίο Ράντσο του Νέου Μεξικού. Η αστυνομία του Αλμπουκέρκι είχε αναφέρει ότι η Μίριαμ αντιμετώπιζε πολλαπλά εντάλματα για κακουργήματα, αφού φέρεται να παραβίασε τη συμφωνία επιμέλειας. Ο Χουάν συνέχισε όλα αυτά τα χρόνια να γιορτάζει σημαντικές στιγμές, όπως τα γενέθλια του γιου του, παρότι δεν γνώριζε πού βρισκόταν.

«Ήμασταν οι καλύτεροι φίλοι», είχε δηλώσει στο KRQE τον Ιανουάριο. «Κάναμε τα πάντα μαζί. Μας άρεσε να φτιάχνουμε βίντεο με όσα κάναμε και να αστειευόμαστε πολύ. Πάντα έκανε αστεία». Παρότι ο Χουάν είναι ευγνώμων που ο Άντριου επέστρεψε, αποκάλυψε ότι η μητέρα του παιδιού είχε ταξιδέψει σε πολλές χώρες όσο διάστημα διέφευγε, μεταξύ των οποίων η Αλβανία και η Τουρκία.

Αν και ο γιος του φαίνεται να είναι καλά σωματικά, ο πατέρας του ανησυχεί για την ψυχική του κατάσταση ύστερα από όλα όσα πέρασε. «Σωματικά είναι καλά, αλλά έχει περάσει τόσο πολλά τα τελευταία τρία χρόνια συναισθηματικά και ψυχικά», είπε.

Η Νταρλίν Γκόμεζ, η οποία εκπροσώπησε την οικογένεια κατά τη διάρκεια των προσπαθειών εντοπισμού, ανέφερε ότι η Μίριαμ περιμένει αυτή τη στιγμή την έκδοσή της πίσω στο Μεξικό. Η Γκόμεζ πρόσθεσε ότι υπάρχουν ακόμη πολλά άγνωστα στοιχεία, καθώς η οικογένεια προσπαθεί να γνωριστεί ξανά μετά από τόσα χαμένα χρόνια, σύμφωνα με το δημοσίευμα της nypost.