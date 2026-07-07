Πολλοί είναι οι Αμερικανοί που ενδέχεται να λάβουν μετρητά, με την μορφή αναδρομικών από την επχοή του Covid. Οι επιστροφές αυτές προέρχονται από πρόστιμα και τόκους της εφορίας (IRS) που πλήρωσαν κάποιοι φορολογούμενοι κατά τη διάρκεια της έκτακτης ανάγκης της πανδημίας του Covid, αφότου το IRS είχε μεταθέσει πολλές φορολογικές προθεσμίες.



Μια πρόσφατη απόφαση ομοσπονδιακού δικαστηρίου στην υπόθεση Kwong κατά Ηνωμένων Πολιτειών έκρινε ότι οι παρατάσεις των προθεσμιών της εποχής του Covid ενδέχεται να καθυστέρησαν την έναρξη επιβολής προστίμων για καθυστερημένη υποβολή και τόκων από το IRS. Αυτό σημαίνει ότι όσοι πλήρωσαν κατά την περίοδο εκείνη ενδέχεται να δικαιούνται επιστροφή χρημάτων.



Δεν είναι απολύτως σαφές το ποσό που θα λάβουν οι φορολογούμενοι, αλλά ορισμένοι ειδικοί εκτιμούν ότι θα μπορούσε να είναι ένα μεγάλο ποσό. «Θα υποψιαζόμουν ότι πρόκειται για έναν αρκετά μεγάλο αριθμό. Αυτό συμβαίνει σε εκατομμύρια ανθρώπους ετησίως», δήλωσε προηγουμένως στην The Post ο Νέιθαν Γκόλντμαν, καθηγητής λογιστικής στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας. Απλά, το IRS μπορεί να χρωστάει χρήματα, αλλά οι δικαιούχοι θα τα πάρουν μόνο αν υποβάλουν αίτηση έως τις 10 Ιουλίου.

Οι προϋποθέσεις για την επιστροφή χρημάτων

Για να προκριθούν, οι φορολογούμενοι πρέπει να πληρούν ένα από τα ακόλουθα κριτήρια, σύμφωνα με τον Συνήγορο του Φορολογουμένου: Να υπέβαλαν δήλωση κατά την περίοδο αρωγής για τις συνέπειες από την επιδημία του COVID-19 και να τους επιβλήθηκαν πρόστιμα ή τόκοι. Να πλήρωσαν ή να οφείλουν ακόμη πρόστιμα ή τόκους για εκπρόθεσμη υποβολή ή πληρωμή κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.



Να υπέβαλαν εκπρόθεσμα δηλώσεις πληροφοριών για το εξωτερικό. Να έχασαν μια επιστροφή φόρου, επιστρεπτέα πίστωση, πίστωση παρακράτησης, πίστωση εκτιμώμενης πληρωμής φόρου ή άλλο φορολογικό όφελος για τα φορολογικά έτη που επηρεάστηκαν από την περίοδο του COVID-19.



Τα επιστρεφόμενα ενδέχεται να επεκταθούν σε ορισμένους πολίτες που έχασαν ευκαιρίες επιστροφής χρημάτων για τα φορολογικά έτη 2019 έως 2022, σύμφωνα με την New York Post.