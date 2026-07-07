Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες από το Λιμενικό Σώμα στη θαλάσσια περιοχή γύρω από το Φραγκοκάστελλο στα Σφακιά Χανίων, για τον εντοπισμό ενός 65χρονου ψαρά, ο οποίος είχε μεταβεί στην περιοχή για υποβρύχιο ψάρεμα.

Ο 65χρονος είχε αναχωρήσει από το σπίτι του για να κάνει υποβρύχιο ψάρεμα στο Φραγκοκάστελλο Σφακίων, το μεσημέρι της Τρίτης, αλλά δεν επέστρεψε, οπότε από την οικογένεια του ενημερώθηκαν οι αρχές αργά το βράδυ.

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το συντονιστικό κέντρο Έρευνας και Διάσωσης, στις εκτεταμένες έρευνες δρουν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, 2 σκάφη του Λιμενικού Σώματος, εναέριο μέσο της Frontex, αλιευτικό σκάφος της περιοχής και στη στεριά δύο δύο περιπολικά του λιμενικού. Σύμφωνα με τα στοιχεία, στην περιοχή πνέει βορειοδυτικός άνεμος 4 μποφόρ.