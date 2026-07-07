Οι αρχαιολόγοι παρουσίασαν μια σπάνια γραπτή μαρτυρία που αποκαλύπτει την άνοδο του Χριστιανισμού απέναντι σε μια μυστηριώδη ρωμαϊκή θρησκεία, σύμφωνα με το δημοσίευμα της nypost. Η ανακάλυψη αφορά μια αρχαία επιγραφή, γραμμένη στην ίδια γλώσσα που μιλούσε ο Ιησούς Χριστός.

Η επιγραφή εντοπίστηκε σε έναν υπόγειο ναό του Μίθρα στο κάστρο Ζερζεβάν, μια οχύρωση στην Τουρκία περίπου 65 χιλιόμετρα βόρεια από τα σύνορα με τη Συρία. Χρονολογείται πριν από περίπου 1.700 χρόνια και είναι γραμμένη στα αραμαϊκά, μια γλώσσα που ήταν ευρέως διαδεδομένη στην αρχαία Εγγύς Ανατολή και την οποία μιλούσε και ο Ιησούς Χριστός, όπως αναφέρει το δημοσίευμα.

Ο ναός ήταν αφιερωμένος στον Μίθρα, μια θεότητα που λάτρευαν οι ακόλουθοι μιας «μυστηριακής λατρείας» που συνδεόταν με το φως και την κοσμική τάξη. Κατά τον 2ο και 3ο αιώνα μ.Χ., ο Μιθραϊσμός είχε εξαπλωθεί σε όλη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ενώ το υπόγειο ιερό στο Ζερζεβάν θεωρείται ένας από τους καλύτερα διατηρημένους ναούς του.

Η επιγραφή βρίσκεται στην είσοδο του ναού μαζί με την απεικόνιση ενός σταυρού. Η σημασία της παρέμενε άγνωστη στους ερευνητές από την ανακάλυψή της το 2017. Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Μαρντίν Αρτουκλού, Μεχμέτ Σαΐτ Τοπράκ, δήλωσε στο τουρκικό πρακτορείο Anadolu ότι πρόκειται για την πρώτη γνωστή αραμαϊκή επιγραφή που καταγράφει το κλείσιμο ενός ναού του Μίθρα.

Read "Ancient inscription revealing Christianity’s clash with mysterious cult decoded by researchers" on SmartNews: https://t.co/ThkQATaow0 #SmartNews — Gene Melius (@gene_melius2) July 6, 2026

Ο Τοπράκ ανέλυσε τη γλώσσα και τη μορφή των γραμμάτων της επιγραφής προκειμένου να αποκρυπτογραφήσει το νόημά της. Συγκρίνοντάς τη με παλαιοσυριακές και αραμαϊκές επιγραφές του 2ου και 3ου αιώνα μ.Χ., κατέληξε ότι χρονολογείται στον 3ο ή 4ο αιώνα μ.Χ. Σύμφωνα με τον καθηγητή, η επιγραφή αναφέρει τόσο τον Μίθρα όσο και τον Ιησού Χριστό, συμβολίζοντας τη μετάβαση από τη μία πίστη στην άλλη. Όπως ανέφερε, περιλαμβάνει επίσης αναφορές στον Τίμιο Σταυρό.

«Πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη», δήλωσε ο Τοπράκ.

Ο επικεφαλής της ανασκαφής, Αϊτάτς Τζοσκούν, ανέφερε ότι προηγούμενα ευρήματα νομισμάτων είχαν δείξει πως ο ναός εγκαταλείφθηκε τον 3ο ή 4ο αιώνα, όμως η νέα αποκρυπτογραφημένη επιγραφή παρέχει άμεση απόδειξη ότι έκλεισε και σφραγίστηκε συμβολικά από Χριστιανούς.

Πρόσθεσε πως όταν οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες του 4ου αιώνα υιοθέτησαν τον Χριστιανισμό, ο Μιθραϊσμός άρχισε να αντιμετωπίζεται ως αντίπαλη θρησκεία.

Η ανακάλυψη αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από παλαιοχριστιανικά ευρήματα στη Μικρά Ασία. Το περασμένο καλοκαίρι, αρχαιολόγοι στην αρχαία πόλη Όλυμπος αποκάλυψαν τα ερείπια χριστιανικής εκκλησίας του 5ου αιώνα με επιγραφή που παρέμενε κρυμμένη για περισσότερα από 1.000 χρόνια.

Την ίδια χρονιά, ανασκαφές στην Καύνο έφεραν στο φως τα ερείπια ενός ρωμαϊκού νοσοκομείου που αργότερα μετατράπηκε σε χριστιανικό ιερό.