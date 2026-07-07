Νεκρός εντοπίστηκε ένας 53χρονος υπήκοος Αλβανίας σε ρεματιά κοντά στο Γαρδίκι του Δήμου Σουλίου, στη Θεσπρωτία, κινητοποιώντας τις αστυνομικές και ιατροδικαστικές Αρχές.

Η σορός βρέθηκε από περιπατητές, οι οποίοι ειδοποίησαν αμέσως την Αστυνομία. Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί, ενώ πραγματοποιήθηκε αυτοψία από ιατροδικαστή, προκειμένου να συλλεχθούν τα πρώτα στοιχεία για τις συνθήκες του θανάτου.

Τη σορό εντόπισαν περιπατητές

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι περιπατητές βρέθηκαν μπροστά στη σορό του 53χρονου μέσα στη ρεματιά και ενημέρωσαν τις αρμόδιες Αρχές.

Η περιοχή αποκλείστηκε προσωρινά, ώστε να γίνει η απαραίτητη έρευνα και να εξεταστεί ο χώρος στον οποίο εντοπίστηκε ο άνδρας.

Οι αστυνομικοί συνέλεξαν στοιχεία από το σημείο, ενώ η ιατροδικαστική αυτοψία αναμένεται να συμβάλει στη διαμόρφωση σαφέστερης εικόνας για τον χρόνο και τον τρόπο του θανάτου.

Δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας

Από τα μέχρι στιγμής ευρήματα δεν φαίνεται να προκύπτουν στοιχεία που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών εξετάζουν το ενδεχόμενο ο 53χρονος να τραυματίστηκε θανάσιμα έπειτα από πτώση από ύψος.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στη ρεματιά παραμένουν, ωστόσο, αδιευκρίνιστες και αποτελούν αντικείμενο της προανάκρισης.

Αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Η αρμόδια αστυνομική υπηρεσία συνεχίζει την έρευνα, εξετάζοντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και τις κινήσεις του 53χρονου πριν από τον θάνατό του.

Καθοριστικά αναμένεται να είναι τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, τα οποία θα προσδιορίσουν την ακριβή αιτία θανάτου και ενδέχεται να αποσαφηνίσουν εάν ο άνδρας έχασε τη ζωή του αμέσως μετά την πτώση.

Μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας, οι Αρχές αποφεύγουν να καταλήξουν σε οριστικά συμπεράσματα για το περιστατικό.