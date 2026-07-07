Για ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Ναθάν Γκασαμά της Μπάλτικα, η οποία φέρεται να ζητάει 5 εκατ. ευρώ για να τον πουλήσει, κάνουν λόγο στη Ρωσία.

Οι «πράσινοι» έχουν ήδη κινηθεί δυναμικά στη μεταγραφική περίοδο και σχεδιάζουν νέα «χτυπήματα», με τους Ρώσους να υποστηρίζουν πως ενδιαφέρονται για τον Γκασαμά.

Ο 25χρονος κεντρικός αμυντικός από το Μάλι αποτελεί στόχο και της Τορίνο, με τα ρωσικά δημοσιεύματα να υποστηρίζουν πως τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και η ιταλική ομάδα έκαναν προτάσεις για την απόκτησή του.

Η Μπάλτικα όμως, όπως αναφέρουν οι Ρώσοι, απάντησε αρνητικά καθώς ζητάει 5 εκατ. ευρώ για να πουλήσει τον Γκασαμά που έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028 και την περασμένη σεζόν μέτρησε συνολικά 30 συμμετοχές με ένα γκολ και τρεις ασίστ.