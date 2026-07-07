Όταν μιλάμε για την υγεία του εντέρου οι περισσότερες συμβουλές περιστρέφονται γύρω από το τι πρέπει να βάλετε στο πιάτο σας: περισσότερες φυτικές ίνες, τρόφιμα που έχουν υποστεί ζύμωση, προβιοτικά και… ξανά από την αρχή. Και πράγματι, η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο. Είναι όμως ένα κομμάτι του παζλ.

Σύμφωνα με γαστρεντερολόγους, η υποστήριξη της υγείας του εντέρου δεν ξεκινά και δεν τελειώνει με ένα μπολ γιαουρτιού και δημητριακών πλούσιων σε φυτικές ίνες κάθε πρωί. Όσα συμβαίνουν έξω από τα γεύματά σας, όπως ο ύπνος, η κίνηση, το άγχος, η ενυδάτωση, οι συνήθειες στην τουαλέτα, ακόμη και τα φάρμακα που παίρνετε, μπορεί να είναι εξίσου σημαντικά με το τι τρώτε.

1. Δώστε προτεραιότητα στον ποιοτικό ύπνο

Γνωρίζετε ήδη ότι ο ανεπαρκής ύπνος μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη διάθεση και τη συγκέντρωσή σας. Αυτό που ίσως δεν είναι εξίσου γνωστό είναι ότι μπορεί να επηρεάσει σημαντικά και το έντερο.

Σύμφωνα με γαστρεντερολόγους, η σύνδεση ανάμεσα στον ύπνο και την υγεία του εντέρου είναι θεμελιώδης και αμφίδρομη. Η στέρηση ύπνου μπορεί να αλλάξει τη σύνθεση του μικροβιώματος του εντέρου, να μειώσει την ποικιλομορφία των ωφέλιμων βακτηρίων και να αποδυναμώσει τον εντερικό φραγμό.

Ωστόσο, δεν έχει σημασία μόνο πόσες ώρες περνάτε στο κρεβάτι. Έρευνες δείχνουν ότι οι διαταραχές του κιρκάδιου ρυθμού μπορούν επίσης να έχουν αρνητική επίδραση στο έντερο. Η έκθεση στο φως τη νύχτα, η εργασία σε βάρδιες και γενικώς τα ξενύχτια που αλλάζουν τους κύκλους ύπνου και αφύπνισης, διαταράσσουν τα «ρολόγια» στα όργανα του γαστρεντερικού συστήματος, επηρεάζοντας την κινητικότητα, τη λειτουργία του εντερικού φραγμού, τις ανοσολογικές αποκρίσεις και το μικροβίωμα.

Στόχος είναι να κοιμάστε επτά έως εννέα ώρες κάθε βράδυ και να προσπαθείτε να διατηρείτε ένα σταθερό πρόγραμμα ύπνου και γευμάτων, ακόμη και τα Σαββατοκύριακα.

2. Κινήστε το σώμα σας τακτικά

Η τακτική άσκηση θεωρείται βασική για την υγεία του εντέρου. Η σωματική δραστηριότητα επιταχύνει τον χρόνο διέλευσης από το παχύ έντερο και συνολικά από το γαστρεντερικό σύστημα, κάτι που βοηθά στη δυσκοιλιότητα, μειώνει την κατακράτηση αερίων στο έντερο και βελτιώνει την αποβολή τους.

Οι γαστρεντερολόγοι επισημαίνουν επίσης ότι η άσκηση συμβάλλει σε ένα πιο ποικιλόμορφο μικροβίωμα του εντέρου και μπορεί ακόμη να μειώσει τον κίνδυνο ορισμένων καρκίνων του γαστρεντερικού συστήματος. Το ιδανικό σημείο φαίνεται να είναι η άσκηση μέτριας έντασης. Αυτό μπορεί να σημαίνει γρήγορο περπάτημα, ποδηλασία ή μια πιο δυναμική γιόγκα.

3. Διαχειριστείτε το άγχος σας

Η σύνδεση εντέρου-εγκεφάλου δεν είναι απλώς μια θεωρητική έννοια. Πρόκειται για μια αμφίδρομη επικοινωνία, όπως όταν νιώθετε «πεταλούδες» στο στομάχι πριν από μια σημαντική παρουσίαση ή ναυτία όταν είστε αγχωμένοι.

Σύμφωνα με γαστρεντερολόγους, η υγεία του εντέρου επηρεάζει την ψυχική υγεία και η ψυχική υγεία επηρεάζει την υγεία του εντέρου. Το χρόνιο στρες ενεργοποιεί μια σειρά από ορμονικές αντιδράσεις που αυξάνουν την ευαισθησία του εντέρου, στρέφουν το σώμα προς τη φλεγμονή και διαταράσσουν το μικροβίωμα.

Από την άλλη πλευρά, ένα πιο υγιές έντερο μπορεί να υποστηρίξει μια καλύτερη ψυχική υγεία. Έρευνες έχουν δείξει ακόμη ότι τα προβιοτικά μπορεί να βοηθήσουν στη μείωση του άγχους, ρυθμίζοντας τα βακτήρια του εντέρου.

Η διαχείριση του στρες μπορεί να πάρει πολλές μορφές: ψυχοθεραπεία, περπάτημα, ασκήσεις αναπνοής ή ακόμη και το να αξιοποιείτε πραγματικά τις ημέρες άδειάς σας. Όποιος κι αν είναι ο τρόπος που σας βοηθά, το έντερό σας θα ωφεληθεί.

4. Μείνετε καλά ενυδατωμένοι

Η ενυδάτωση παίζει σημαντικότερο ρόλο στην υγεία του εντέρου απ’ όσο συνειδητοποιούν οι περισσότεροι, ειδικά όταν πρόκειται για τη σωστή κινητικότητά του.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, το βασικό είναι να διατηρείται αρκετό υγρό στο παχύ έντερο για τον σχηματισμό των κοπράνων. Όταν είστε αφυδατωμένοι, το παχύ έντερο αντισταθμίζει την έλλειψη στέλνοντας νερό πίσω στο σώμα. Το αποτέλεσμα είναι πιο σκληρά κόπρανα και πιο αργή διέλευση.

Με άλλα λόγια, η ανεπαρκής κατανάλωση νερού μπορεί να οδηγήσει γρήγορα σε δυσκοιλιότητα και σε όλη τη δυσφορία που τη συνοδεύει.

5. Μην τα κρατάτε

Μπορεί να είναι κάτι που κάνετε από τότε που ήσασταν παιδιά, όμως αποδεικνύεται ότι η λειτουργία του εντέρου έχει περισσότερη σημασία απ’ όσο νομίζετε. Οι γαστρεντερολόγοι συστήνουν να ανταποκρίνεστε πάντα στην ανάγκη για κένωση.

Η επαναλαμβανόμενη αναβολή μπορεί με την πάροδο του χρόνου να διαταράξει τα φυσικά σήματα του σώματος και να κάνει τη δυσκοιλιότητα πιο δύσκολη στην αντιμετώπιση.

Συστήνεται επίσης η χρήση ενός υποπόδιου τουαλέτας ή ενός «σκαλιού» που ανυψώνει τα πόδια. Αυτή η στάση φέρνει το σώμα πιο κοντά σε μια φυσική θέση σε βαθύ κάθισμα, γεγονός που μπορεί να διευκολύνει την κένωση.

6. Εξετάστε τα φάρμακα που παίρνετε

Πολλά από τα φάρμακα που λαμβάνονται συχνά χωρίς δεύτερη σκέψη, όπως η ιβουπροφαίνη, η ασπιρίνη και τα αντιόξινα, μπορούν με παρατεταμένη χρήση να διαταράξουν το μικροβίωμα του εντέρου.

Σύμφωνα με τους γαστρεντερολόγους, μελέτες δείχνουν ότι κοινά χρησιμοποιούμενα φάρμακα, όπως οι αναστολείς αντλίας πρωτονίων, τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη και τα οπιοειδή, προκαλούν δυσβίωση του εντέρου.

Επειδή πολλά από αυτά τα φάρμακα διατίθενται χωρίς ιατρική συνταγή, πολλές φορές χρησιμοποιούνται πιο συχνά και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα απ’ όσο θα έπρεπε, χωρίς οι άνθρωποι να αντιλαμβάνονται τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στο γαστρεντερικό σύστημα.

Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να διακόψετε φάρμακα που σας έχει συστήσει ο γιατρός σας. Αν, όμως, διαπιστώνετε ότι βασίζεστε συνεχώς σε συγκεκριμένα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, αξίζει να το συζητήσετε με τον γιατρό που σας παρακολουθεί, ώστε να διαπιστωθεί εάν υπάρχει κάποιο υποκείμενο πρόβλημα που χρειάζεται προσοχή.