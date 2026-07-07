Πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και την προγραμματισμένη άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ, η Τουρκία επανέφερε στο προσκήνιο τις αντιρρήσεις της για τα εμπόδια που, όπως υποστηρίζει, τίθενται από την Ελλάδα στη συμμετοχή της στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE. Ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Χακάν Φιντάν, άφησε αιχμές για τους περιορισμούς που αντιμετωπίζει η τουρκική αμυντική βιομηχανία, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες πρακτικές αποδυναμώνουν τη συνολική αποτελεσματικότητα της Συμμαχίας.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Χακάν Φιντάν υπογραμμίζει ότι «η συλλογική άμυνα παραμένει ο πυρήνας του ΝΑΤΟ», επισημαίνοντας παράλληλα πως «η ισχυρότερη συμβολή της Ευρώπης είναι απαραίτητη», με αναφορά στο πρόγραμμα SAFE.

Όπως αναφέρει, «Οι περιορισμοί στη συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα και επιβραδύνουν την ανταπόκριση. Οι περιορισμοί αυτοί έχουν πλέον μετατραπεί σε στρατηγικές αδυναμίες. Οι ευρωπαϊκές αμυντικές πρωτοβουλίες πρέπει να παραμείνουν πλήρως συμπεριληπτικές για όλα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ».

The stage is set in Ankara.



Under President Erdoğan’s leadership, Türkiye stands ready to welcome NATO members at a moment that will define the Alliance’s future.



The decisions taken in Ankara will not merely address immediate challenges — they will shape the Euro‑Atlantic… pic.twitter.com/YjAXXW2pD2 — Hakan Fidan (@HakanFidan) July 7, 2026

Όλη η ανάρτηση του Χακάν Φιντάν:

«Το σκηνικό έχει πλέον διαμορφωθεί στην Άγκυρα.

Υπό την ηγεσία του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η Τουρκία είναι έτοιμη να υποδεχθεί τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ σε μια χρονική στιγμή που θα καθορίσει το μέλλον της Συμμαχίας.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν στην Άγκυρα δεν θα αντιμετωπίσουν μόνο τις άμεσες προκλήσεις, αλλά θα διαμορφώσουν το ευρωατλαντικό περιβάλλον ασφάλειας για τα επόμενα χρόνια.

Η συλλογική άμυνα παραμένει ο πυρήνας του ΝΑΤΟ, ωστόσο το στρατηγικό περιβάλλον μεταβάλλεται. Οι απειλές εκτείνονται σε πολλαπλά πεδία, εξελίσσονται ταχύτερα και γίνονται ολοένα πιο σύνθετες. Οι παραδοσιακοί δείκτες δεν αποτυπώνουν πλέον αυτή την πραγματικότητα. Αυτό που έχει σημασία σήμερα είναι το αποτέλεσμα: οι αναπτύξιμες στρατιωτικές δυνατότητες, η αμυντική βιομηχανική ικανότητα και η επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Η ισχυρότερη συμβολή της Ευρώπης είναι απαραίτητη, όμως οι περιορισμοί στην αμυντική βιομηχανική συνεργασία υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα και επιβραδύνουν την ανταπόκριση. Οι περιορισμοί αυτοί έχουν πλέον μετατραπεί σε στρατηγικές αδυναμίες. Οι ευρωπαϊκές αμυντικές πρωτοβουλίες πρέπει να παραμείνουν πλήρως συμπεριληπτικές για όλα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ.

Το πραγματικό ζήτημα δεν είναι μόνο ο τρόπος με τον οποίο ανταποκρινόμαστε στις προκλήσεις, αλλά και το πώς οργανώνουμε τη συνεργασία ώστε να αντανακλά τις σημερινές πραγματικότητες. Η Σύνοδος της Άγκυρας θα καθοδηγήσει τη Συμμαχία στην προσαρμογή των δομών της στον κόσμο που καλείται να αντιμετωπίσει.

Ο στόχος της Τουρκίας είναι σαφής: μια Συμμαχία πιο συνεκτική, πιο ισχυρή και πιο ανθεκτική».