Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης 7 Ιουλίου στα Καμένα Βούρλα, όταν μια ηλικιωμένη γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στη θάλασσα, μπροστά στα μάτια λουόμενων και ανθρώπων από τα γύρω καταστήματα.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Άμεσα βούτηξαν στο νερό δύο εργαζόμενοι καταστήματος και κατάφεραν να την ανασύρουν στην ακτή όπου της πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες, μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι προσπάθειες ανάνηψης συνεχίστηκαν και ευτυχώς είχαν θετική έκβαση, καθώς η 87χρονη γυναίκα, κάτοικος Λαμίας, ανέκτησε τις αισθήσεις της. Στη συνέχεια διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Καμένων Βούρλων για ιατρική φροντίδα. Λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού, κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά της στο Νοσοκομείο Λαμίας, προκειμένου να παραμείνει υπό παρακολούθηση και να νοσηλευτεί.