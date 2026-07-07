Σε διπλό πολιτικό ατόπημα φαίνεται πως υπέπεσε ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι, κατά τη διάρκεια του podcast «Bush Deep» της παρουσιάστριας και κωμικού, Νίκι Όζμπορν. Η ίδια είναι γνωστή κυρίως για τα χιουμοριστικά βίντεο με προκλητικό περιεχόμενο που δημοσιεύει στο YouTube.

Το πρώτο περιστατικό αφορά τη διάσημη τραγουδίστρια Κάιλι Μινόγκ. Αναλυτικότερα, κατά τη διάρκεια μιας 20λεπτης συνέντευξης, η Νίκι Όζμπορν τον ρώτησε ποια από τις τρεις γυναίκες -την Κάιλι Μινόγκ, την ηθοποιό Νικόλ Κίντμαν ή την τραγουδίστρια Ρόντα Μπέρτσμορ- θα επέλεγε να «παντρευτεί, να βγει ραντεβού ή να κάνει σεξ».

Ο Αλμπανέζι, ο οποίος παντρεύτηκε τη σύντροφό του, Τζόντι Χέιντον, τον Νοέμβριο, απάντησε αρχικά: «Μόλις παντρεύτηκα, είμαι μόνο έξι μήνες σε αυτόν τον γάμο». Αφού προσπάθησε να αποφύγει την ερώτηση, τελικά απάντησε: «Ω, η Κάιλι, ξεκάθαρα».

Η απάντησή του προκάλεσε γρήγορα κύμα αντιδράσεων, με έναν βουλευτή να χαρακτηρίζει τα σχόλιά του «εντελώς ακατάλληλα», ενώ άλλος ανέφερε ότι ήταν «ασέβεια προς τις γυναίκες» και ότι «υποτιμούν το αξίωμα του πρωθυπουργού».

Το δεύτερο περιστατικό αφορά την Ιαπωνέζα ομόλογό του, Σανάε Τακαΐτσι, και το δώρο που του πρόσφερε κατά την επίσκεψή της στην Αυστραλία. Συγκεκριμένα, η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας είχε μαζί της δύο πεπόνια, θέλοντας με αυτόν τον συμβολικό τρόπο να γιορτάσει το άνοιγμα της αυστραλιανής αγοράς στην ιαπωνική αγροτική παραγωγή.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του podcast, όταν η παρουσιάστρια Νίκι Όζμπορν αναρωτήθηκε αν τα πεπόνια πέρασαν «παράνομα», συνοδεύοντας την ερώτησή της με μια χειρονομία μπροστά από το στήθος της, ο Αλμπανέζι επανέλαβε την ίδια κίνηση. Χαμογελώντας, πρόσθεσε: «Έφερε δύο! Και ήταν όμορφα».

Anthony Albanese disrespect Japanese culture of gifts pic.twitter.com/qVp91fUqlW — Tracey Chapman 🇦🇺🦘 (@Traceychapo) July 6, 2026

Θυμίζεται ότι ο Άντονι Αλμπανέζι σε μια σύντομη ανακοίνωση που εκδόθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας, αναγνώρισε τις αντιδράσεις που προκάλεσαν τα σχόλιά του και ζήτησε δημόσια συγγνώμη.

«Ζητώ, χωρίς καμία επιφύλαξη, συγγνώμη για τα σχόλια». Ο Αυστραλός πρωθυπουργός δεν προχώρησε σε περαιτέρω διευκρινίσεις, ωστόσο η δήλωσή του ήρθε μετά τον σάλο που προκλήθηκε από τη συνέντευξη στο podcast, σύμφωνα με το BBC.