Οι ερυθρόλευκες αποχωρήσεις

Ο Ολυμπιακός έχει ήδη κάνει μεταγραφές, θα κάνει κι άλλες προσεχώς, εξίσου σημαντικό όμως είναι το να υπάρξουν και αποχωρήσεις. Σε διάφορες θέσεις. Ο Στρεφέτσα αναμένεται να πωληθεί στην Πάρμα, ο Μασούρας θα πρέπει να φέρει πρόταση, εξελίξεις αναμένονται με τον Ορτέγκα ενώ ανοιχτό είναι και το θέμα των Κλέιτον και Αντρέ Λουίς, οι οποίοι αποκτήθηκαν τον περασμένο Ιανουάριο. Για τον πρώτο λέγεται πως υπάρχει ενδιαφέρον από Τουρκία αλλά όχι πρόταση προς το παρόν, ο δεύτερος αποτελεί στόχο της Γουλβς. Όλοι αυτοί θα αποτελέσουν οριστικά παρελθόν αν έρθουν οι κατάλληλες προτάσεις.

Φεύγουν Πιερό, Φερνάντες

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε και τον Κάιρινεν μετά τον Ζούμπκοφ, θα ανακοινώσει και τον Αλεξίου και αρχίζει να βλέπει φως σε ό,τι αφορά δύο αποχωρήσεις. Οι Πιερό και Φερνάντες δεν υπολογίζονται από τον Νίκολιτς και το γεγονός ότι έμειναν εκτός προετοιμασίας δείχνει πως σύντομα μπορεί να υπάρξουν νέα. Για τον Πιερό υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδες του εξωτερικού και συγκεκριμένα από την Τουρκία, για τον Φερνάντες υπάρχει ενδιαφέρον από ελληνικές ομάδες, μία εκ των οποίων είναι ο ΟΦΗ, με τους κιτρινόμαυρους να περιμένουν εξελίξεις τις επόμενες μέρες.

Σαουδική Αραβία ή… Ελλάδα;

Ο Γιακουμάκης ήθελε να παραμείνει στον ΠΑΟΚ αλλά αυτό δεν είναι εφικτό και το μέλλον του ενδέχεται να είναι στη Σαουδική Αραβία. Ο δικέφαλος του βορρά δεν θέλει να δώσει τα 5 εκατ. ευρώ της οψιόν αγοράς του από την Κρουζ Αζούλ και ο Έλληνας φορ, από την πλευρά του, δεν θέλει να επιστρέψει στο Μεξικό. Η λύση επομένως ενδέχεται να δοθεί από τη Σαουδική Αραβία καθώς υπάρχει ενδιαφέρον από εκεί, αν και κάποιοι δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να έχουμε έκπληξη. Να υπογράψει δηλαδή ο Γιακουμάκης σε άλλη ελληνική ομάδα. Ίδωμεν…

Μίλαν για Καρέτσα

Ο αποκλεισμός της Πορτογαλίας από το Μουντιάλ 2026 μπορεί να φέρει σημαντικές εξελίξεις για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Ο Ραφαέλ Λεάο έχει ζητήσει να φύγει από τη Μίλαν και τώρα που τελείωσαν οι υποχρεώσεις του στο Παγκόσμιο Κύπελλο το θέμα της μεταγραφής του θα έρθει σε πρώτο πλάνο. Πού κολλάει ο Καρέτσας; Αν πωληθεί ο Λεάο, όπως λένε στην Ιταλία, ο νεαρός διεθνής Έλληνας άσος θα έρθει σε πρώτο πλάνο για τους Μιλανέζους, οι οποίοι έχουν ήδη κάνει κρούση στη Γκενκ. Και αυτό που έμαθαν είναι πως οι Βέλγοι θέλουν 40 εκατ. ευρώ, ίσως και κάτι παραπάνω, για να τον πουλήσουν. Ποσό που η Μίλαν θα δώσει μόνο αν πωληθεί ο Λεάο.

Νέο σενάριο για Μίροτιτς

Ο Μίροτιτς είναι ένας από τους παίκτες που αποχώρησε από τη Μονακό και το όνομά του συνδέεται ξανά με τον Ολυμπιακό. Στην Ισπανία υποστηρίζουν πως οι ερυθρόλευκοι θα μπορούσαν να ενδιαφερθούν σοβαρά για την απόκτησή του καθώς πρόκειται για παίκτη που μπορεί να δώσει πολλά ενώ ήταν μεταγραφικός στόχος και στο παρελθόν, πριν δύο χρόνια για την ακρίβεια. Η εκτίμηση του Μπαρτζώκα προς το πρόσωπό του είναι δεδομένη, για να ασχοληθούν όμως μαζί του οι πρωταθλητές Ευρώπης θα πρέπει να ρίξει το κασέ του, γιατί η διοίκηση έχει ήδη ανεβάσει πολύ το μπάτζετ.

Διχασμός προ των πυλών

Πολύ περίεργο είναι το κλίμα στη Θεσσαλονίκη μετά την ανακοίνωση του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ κατά του Τέλη Μυστακίδη. Το πώς ακριβώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, τι κατάσταση θα επικρατεί σε κάποιους μήνες ή σε ένα χρόνο γύρω από τον σύλλογο, δεν μπορεί να το ξέρει κανείς. Εκτός κι αν είναι προφήτης. Αυτό που λένε στη Θεσσαλονίκη πάντως είναι ότι το κλίμα είναι πολύ περίεργο και πως στα 100 του χρόνια ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να μπει στη νέα σεζόν, σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, με τον διχασμό να είναι κοντά. Από τη μία οι υποστηρικτές του Σαββίδη, από την άλλη αυτή του Μυστακίδη και στη μέση η ομάδα.