Σοκ έχει προκαλέσει στον Καναδά η υπόθεση της οικογενειακής τραγωδίας που εκτυλίχθηκε στις 29 Ιουνίου στη νότια Οτάβα, όπου ένας 40χρονος οδοντίατρος φέρεται να δολοφόνησε τα δύο παιδιά του, ηλικίας 7 και 12 ετών, πριν βάλει τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με την Αστυνομία της Οτάβα, ο Μοχάμεντ Αλ-Λάμι φέρεται αρχικά να σκότωσε τα δύο αγόρια μέσα στο σπίτι του. Στη συνέχεια, φέρεται να πυρπόλησε το οδοντιατρείο όπου εργαζόταν, χρησιμοποιώντας αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς τύπου μολότοφ, πριν αυτοπυρποληθεί μέσα στο αυτοκίνητό του. Οι απειλές προς την πρώην σύζυγό του είχαν καταγραφεί εδώ και δύο χρόνια.

Όπως μεταδίδει το CBS, ο 40χρονος είχε αποστείλει πριν από δύο χρόνια ένα ιδιαίτερα απειλητικό email στην πρώην σύζυγό του και μητέρα των δύο παιδιών τους, στο οποίο περιέγραφε με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες τις προθέσεις του.

Dentist murdered his 2 young sons and firebombed his practice before killing himself in vehicle blaze https://t.co/idgpnefqIW pic.twitter.com/rWlodFsmaV — New York Post (@nypost) July 7, 2026

«Θα σκοτώσω όλους όσους βρίσκονται γύρω σου και τον νταβατζή σου… με έναν πολύ άγριο και βάρβαρο τρόπο», ανέφερε χαρακτηριστικά στο μήνυμά του.

Σε άλλο σημείο του email, υποστήριζε ότι δεν θα σκότωνε την πρώην σύζυγό του, αλλά ότι θα την άφηνε «ανάπηρη σε αναπηρικό αμαξίδιο», ώστε να ζει με τις συνέπειες των πράξεών της. Παράλληλα, απειλούσε ότι θα τη μετέτρεπε σε «παγκόσμια είδηση», ενώ εξαπέλυε ύβρεις και κατά του σημερινού συντρόφου της.

Οι ερευνητές εντόπισαν στο γραφείο του ένα πολυσέλιδο χειρόγραφο σημείωμα, στο οποίο ο Αλ-Λάμι κατηγορούσε την πρώην σύζυγό του, το οικογενειακό δικαστήριο και το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης.

Στο κείμενο υποστήριζε ότι εκείνος ήταν το πραγματικό θύμα της σχέσης τους, ενώ κατονόμαζε τρία πρόσωπα που θεωρούσε διεφθαρμένα. Οι αναφορές αυτές κινητοποίησαν άμεσα τις Αρχές, οι οποίες έλαβαν μέτρα για την προστασία των συγκεκριμένων ατόμων.

Βρισκόταν σε αναστολή για απειλές

Δικαστικά έγγραφα δείχνουν ότι ο 40χρονος βρισκόταν σε ενεργό περίοδο αναστολής από το 2024, αφού είχε καταδικαστεί για απειλή πρόκλησης σωματικής βλάβης σε βάρος της πρώην συζύγου του.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, τον Φεβρουάριο του 2025, επέλεξε να εκπροσωπήσει ο ίδιος τον εαυτό του και αρνήθηκε την πρόταση του δικαστηρίου να κλείσει η υπόθεση με ετήσια δέσμευση καλής συμπεριφοράς.

Αργότερα, δικαστής του επέβαλε ποινή αναστολής διάρκειας 12 μηνών, απορρίπτοντας τα αιτήματα της Εισαγγελίας για συμμετοχή σε θεραπευτικό πρόγραμμα και για λήψη δείγματος DNA. Η πρώην σύζυγος του δράστη, της οποίας τα στοιχεία δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, κατέθεσε ότι οι δυο τους είχαν παντρευτεί και απέκτησαν δύο παιδιά πριν χωρίσουν το 2022.

Όπως ανέφερε στο δικαστήριο, μετά τον χωρισμό ο πρώην σύζυγός της σταμάτησε να καταβάλλει διατροφή και της απέστειλε το απειλητικό email, όταν εκείνη ζήτησε την οικονομική στήριξη των παιδιών. Η ίδια περιέγραψε ότι αρχικά δεν είχε πιστέψει πως θα πραγματοποιούσε τις απειλές του, ωστόσο αποφάσισε να ενημερώσει τις Αρχές για λόγους ασφαλείας.

«Σκέφτηκα: τι θα γινόταν αν αυτό συνέβαινε πραγματικά; Ποιος θα φρόντιζε τα παιδιά μου αν μου συνέβαινε κάτι; Δεν ήθελα να ζω με αυτή την αβεβαιότητα», κατέθεσε χαρακτηριστικά. Η Αστυνομία της Οτάβα ανακοίνωσε ότι η έρευνα για τη δολοφονία των δύο παιδιών και την αυτοκτονία του 40χρονου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.