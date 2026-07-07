Ένα 11χρονο αγόρι από την Πενσυλβάνια, με τεράστια αγάπη για το μπέιζμπολ, έχασε το χέρι του σε μια άγρια επίθεση αλιγάτορα κατά τη διάρκεια διακοπών για ψάρεμα, παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες του πατέρα του να τον σώσει λίγες στιγμές πριν το ερπετό πραγματοποιήσει μια τρομακτική περιστροφή.



Ο Μπρόντι Τέρι δέχθηκε την επίθεση κατά τη διάρκεια του ταξιδιού στο Nelson’s Fish Camp, στην κομητεία Μάριον της Φλόριντα, στις 27 Ιουνίου, ακριβώς τη στιγμή που ετοιμαζόταν να απελευθερώσει ένα ψάρι πίσω στο νερό.

Ο αλιγάτορας, ο οποίος είχε μήκος πάνω από δυόμισι μέτρα, κάρφωσε τα δόντια του στο χέρι του Μπρόντι, προκαλώντας την άμεση και γεμάτη πανικό αντίδραση του πατέρα του. «Ο πατέρας του Μπρόντι πήδηξε στο νερό πάνω στο ερπετό και προσπάθησε να του ανοίξει το στόμα με τη βία», δήλωσε ο Άντριου Ρέινς, συγγενής της οικογένειας.



«Ο αλιγάτορας περιστράφηκε, και αυτό ήταν που τελικά απέκοψε το χέρι του Μπρόντι».

Η φονική κίνηση των ερπετών

Οι αλιγάτορες εκτελούν αυτήν τον ελιγμό, γνωστό ως «στροφή του θανάτου», για να πνίξουν και να κομματιάσουν τη λεία τους. Οι γιατροί προσπάθησαν απεγνωσμένα να σώσουν το χέρι του Μπρόντι, αλλά αργότερα αναγκάστηκαν να προχωρήσουν σε ακρωτηριασμό. Το αγόρι πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο την Παρασκευή και αναρώνει πίσω στην πατρίδα του, την Πενσυλβάνια. Ο αλιγάτορας που ενεπλάκη στην επίθεση θανατώθηκε αργότερα από τους αξιωματούχους της άγριας ζωής της Φλόριντα.



«Αυτό το τραγικό ατύχημα όχι μόνο άλλαξε τη ζωή του Μπρόντι, αλλά έχει φέρει και ένα τεράστιο βάρος στην οικογένειά του καθώς διαχειρίζεται τις συνέπειες», αναφέρει η οικογένειά του. «Το πάθος του Μπρόντι για το ψάρεμα, το μπέιζμπολ και το ποδόσφαιρο του έδιναν πάντα χαρά, και τώρα αντιμετωπίζει την πρόκληση να προσαρμοστεί στις νέες του συνθήκες, κρατώντας σφιχτά τα πράγματα που αγαπά».

Τα σοκαριστικά στατιστικά των επιθέσεων

Η Φλόριντα φιλοξενεί περίπου 1,3 εκατομμύρια αλιγάτορες, και η πολιτεία έχει καταγράψει περισσότερες από 450 επιθέσεις από το 1948. Ωστόσο, μόλις λίγο πάνω από 30 από αυτές έχουν αποδειχθεί θανατηφόρες, όπως αποκάλυψε η Επιτροπή Διατήρησης Ψαριών και Άγριας Ζωής της Φλόριντα.



Την επόμενη ημέρα από την επίθεση στον Μπρόντι, η πεζοπόρος Μπρίτανι Κλαρκ έχασε τη ζωή της στη Φλόριντα, όταν ένας αλιγάτορας άρπαξε το χέρι της και άρχισε να περιστρέφεται. Η γυναίκα πέθανε κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο ως αποτέλεσμα των «πολλαπλών τραυμάτων από αμβλύ όργανο στα άνω άκρα» που υπέστη.



Η Κλαρκ κολυμπούσε σε μόλις ένα μέτρο νερό στον ποταμό Econlockhatchee, στο κρατικό δάσος Little Big Econ, όταν δέχθηκε τη μοιραία επίθεση, σύμφωνα με την New York Post.