Η 31χρονη Μπρίτανι Κλαρκ, που έχασε τραγικά τη ζωή της έπειτα από άγρια επίθεση αλιγάτορα στη Φλόριντα, φαίνεται πως είχε λάβει σχεδόν όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης, σύμφωνα με τον βιολόγο, Τζόζεφ Βασιλέφσκι, ο οποίος εξειδικεύεται στους αλιγάτορες. Ωστόσο, όπως επισημαίνει, το να μπαίνει κανείς σε νερά όπου ζουν αλιγάτορες ενέχει πάντοτε σοβαρούς κινδύνους.

Θυμίζεται ότι η νεαρή γυναίκα είχε πάει για πεζοπορία μαζί με τον σύντροφό της και την καλύτερή της φίλη στο κρατικό δάσος «Little Big Econ», όταν οι τρεις τους αποφάσισαν να σταματήσουν για μια βουτιά στον ποταμό «Econlockhatchee». Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ένας αλιγάτορας μήκους σχεδόν 3,7 μέτρων πετάχτηκε ξαφνικά από το νερό και της επιτέθηκε, προκαλώντας της θανάσιμα τραύματα.

Ο βιολόγος δήλωσε ότι η άτυχη γυναίκα δεν επέδειξε απερίσκεπτη συμπεριφορά. Αντίθετα, όπως είπε ο ίδιος, η επίθεση σημειώθηκε περίπου στις 13:30 το μεσημέρι, ώρα που θεωρείται ασφαλέστερη για είσοδο στο νερό. «Οι πιο επικίνδυνες ώρες είναι η αυγή και το σούρουπο», ανέφερε ο ειδικός, ο οποίος μελετά αλιγάτορες και κροκόδειλους για περισσότερα από 50 χρόνια.

Παράλληλα, τόνισε ότι όποιος επιλέγει να κολυμπήσει σε περιοχές όπου ενδέχεται να υπάρχουν αλιγάτορες δεν θα πρέπει ποτέ να βρίσκεται μόνος του. «Αν μπείτε στο νερό, φροντίστε να υπάρχει κάποιος στην όχθη που να παρακολουθεί συνεχώς την περιοχή. Αν εμφανιστεί αλιγάτορας, θα μπορέσει να τον εντοπίσει εγκαίρως και να σας εοδοποιήσει για να βγείτε έξω γρήγορα», εξήγησε.

Ο ίδιος σημείωσε ότι λόγω της πολυετούς εμπειρίας του έχει επιβλέψει καταδύσεις σε περιοχές όπου ζουν αλιγάτορες και κροκόδειλοι, διευκρίνισε όμως ότι ο άνθρωπος που επιτηρεί δεν χρειάζεται να είναι ειδικός, αλλά απλώς ένας υπεύθυνος ενήλικας με κοινή λογική και παρατηρητικότητα.

Η πιθανή αιτία της επίθεσης

Ο Βασιλέφσκι εκτιμά ότι το ζώο πιθανότατα προστάτευε την περιοχή του, καθώς οι μήνες Ιούνιος και Ιούλιος συμπίπτουν με την περίοδο φωλεοποίησης των αλιγατόρων.

Εντύπωση του προκάλεσε και το μέγεθος του ζώου, το οποίο υπολογίζεται ότι έφτανε σχεδόν τα τέσσερα μέτρα σε μήκος. «Δεν νομίζω ότι έχω συναντήσει ποτέ αλιγάτορα μήκους περίπου 4 μέτρων, παρότι έχω δει δεκάδες χιλιάδες όλα αυτά τα χρόνια», είπε χαρακτηριστικά.

Η συμβουλή του προς όσους επισκέπτονται φυσικές περιοχές της Φλόριντα ήταν ξεκάθαρη: «Ο καλύτερος τρόπος να παραμείνετε ασφαλείς είναι να μην μπαίνετε καθόλου στο νερό».

«Η 31χρονη γνώριζε τους κινδύνους»

Ο πατέρας της 31χρονης, Ρόμπερτ Κλαρκ, ανέφερε ότι η κόρη του βρισκόταν μαζί με τον σύντροφό της, τη συγκάτοικό της και τα σκυλιά τους, προσθέτοντας ότι «γνώριζε πολύ καλά τους κινδύνους, ήξερε ότι στην περιοχή υπήρχαν αλιγάτορες».

Συγκλονιστική είναι και η μαρτυρία της φίλης της, Τζέιντεν Χερνάντεζ, η οποία βρισκόταν μαζί της στο νερό. Η ίδια αποκάλυψε ότι λίγο πριν από την επίθεση του αλιγάτορα, η παρέα είχε παρατηρήσει φυσαλίδες στο νερό και είχαν αστειευτεί πως ίσως προέρχονταν από αλιγάτορα. «Υπήρχαν φυσαλίδες μέσα στον μικρό κύκλο που είχαμε σχηματίσει στο νερό και σχολίασα ότι ίσως ήταν κάποιος κρυμμένος αλιγάτορας. Ο Άλισον κολύμπησε αμέσως πάνω από το σημείο για να μας δείξει ότι δεν υπήρχε τίποτα και πράγματι δεν υπήρχε τίποτα», είπε.

Στη συνέχεια, η Μπρίτανι αστειεύτηκε ότι νόμιζε πως ο σύντροφός της θα έκανε πως του επιτέθηκε αλιγάτορας για πλάκα. «Γελάσαμε όλοι, γιατί ο Άλισον δεν θα έκανε ποτέ κάτι τέτοιο, ούτε καν για πλάκα. Και λίγα λεπτά αργότερα η καλύτερή μου φίλη δέχτηκε επίθεση», πρόσθεσε.

Ανατριχίλα προκαλεί το ηχητικό ντοκουμέντο από την κλήση στο 911

Το ηχητικό ντοκουμέντο από την κλήση στο 911 (σ.σ. τον αριθμό έκτακτης ανάγκης στις ΗΠΑ) που ήρθε χθες στη δημοσιότητα προκαλεί ανατριχίλα. Στην καταγραφή ακούγεται ο σύντροφός της να προσπαθεί απεγνωσμένα να σταματήσει την ακατάσχετη αιμορραγία, την ώρα που περιγράφει στους διασώστες τη φρίκη της επίθεσης και εκλιπαρεί να φτάσει βοήθεια το συντομότερο δυνατό.

«Είναι πολύ άσχημα, σας παρακαλώ ελάτε γρήγορα… χάνει πάρα πολύ αίμα… πρέπει να σταματήσουμε την αιμορραγία», ακούγεται να λέει με σπασμένη φωνή.

Στην ίδια κλήση, μία γυναίκα που βρισκόταν στο σημείο περιγράφει τις εικόνες που αντίκρισε: «Τα τραύματά της είναι φρικτά. Το ένα της χέρι έχει κοπεί εντελώς και το άλλο κρέμεται, ίσα που συγκρατείται».

Σύμφωνα με τις Αρχές, η 31χρονη ήταν γονατισμένη σε νερό βάθους περίπου ενός μέτρου όταν ο αλιγάτορας την άρπαξε. Το τεράστιο ερπετό κλείδωσε τα σαγόνια του στο χέρι της, αποκόπτοντάς το, ενώ στη συνέχεια της προκάλεσε σοβαρότατο τραυματισμό και στο άλλο.

Ο σύντροφός της, Τσανς Άλισον, βούτηξε αμέσως στο νερό για να τη σώσει. Πάλεψε με τον αλιγάτορα και κατάφερε να απελευθερώσει το ένα της χέρι, όμως το ζώο επιτέθηκε ξανά, αρπάζοντας το άλλο. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειές του να την απομακρύνει από τα σαγόνια του αλιγάτορα και να περιορίσει την αιμορραγία μέχρι να φτάσουν οι διασώστες, η 31χρονη υπέκυψε στα τραύματά της κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο.

Σπάνιες αλλά υπαρκτές οι θανατηφόρες επιθέσεις

Η Επιτροπή Προστασίας Ψαριών και Άγριας Ζωής της Φλόριντα (FWC) υπενθύμισε ότι οι σοβαροί τραυματισμοί από αλιγάτορες είναι σπάνιοι στην πολιτεία. Παράλληλα εφαρμόζει ειδικό πρόγραμμα για την απομάκρυνση αλιγατόρων που θεωρούνται επικίνδυνοι για ανθρώπους, κατοικίδια ή περιουσίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπηρεσίας, από το 1948 έως το 2025 έχουν καταγραφεί 500 απρόκλητες επιθέσεις αλιγατόρων στη Φλόριντα, από τις οποίες οι 32 ήταν θανατηφόρες.

Την ίδια ώρα, συγγενείς της Μπρίτανι Κλαρκ δημιούργησαν διαδικτυακή καμπάνια οικονομικής ενίσχυσης για τη μεταφορά της σορού της στην Καλιφόρνια, η οποία έχει ήδη συγκεντρώσει περισσότερα από 11.000 δολάρια, σύμφωνα με τη New York Post.