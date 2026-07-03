Νέο βίντεο από κάμερα σώματος δείχνει την αγωνιώδη προσπάθεια ενός βοηθού σερίφη στη Φλόριντα να σώσει την 31χρονη Μπρίτανι Κλαρκ, η οποία δέχθηκε θανάσιμη επίθεση από αλιγάτορα μήκους περίπου 3,6 μέτρων το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Harrowing bodycam shows Florida deputy pull out tourniquet after finding Brittany Clark suffering from fatal gator attack wounds https://t.co/AB5XvYTRDw pic.twitter.com/zBQSZAQKwm — New York Post (@nypost) July 2, 2026

Όπως αναφέρει η New York Post, το συγκλονιστικό βίντεο δείχνει τον αστυνομικό να τρέχει μέσα από πυκνή βλάστηση την Κυριακή και να φτάνει στην αμμώδη όχθη του ποταμού Εκόνλοκχατσι. Λίγες στιγμές νωρίτερα, η Μπρίτανι Κλαρκ είχε δεχθεί άγρια επίθεση από αλιγάτορα, ενώ κολυμπούσε μαζί με τον σύντροφό της.

Η Μπρίτανι Κλαρκ και ακόμη ένα άτομο, πιθανότατα ο σύντροφός της, Τσανς Άλισον, φαίνονται κάτω από ένα κάλυμμα κοντά στην όχθη. Ο βοηθός σερίφη της κομητείας Σεμινόλ βγάζει βιαστικά έναν αιμοστατικό ιμάντα, λίγο πριν το βίντεο σταματήσει.

Ο άνθρωπος που κάλεσε το 911 για να αναφέρει το περιστατικό περιέγραψε τα τραύματα της Κλαρκ λέγοντας ότι «και τα δύο της χέρια έχουν εξαρθρωθεί» και ότι «το ένα χέρι έχει αποκοπεί εντελώς».

Η Μπρίτανι Κλαρκ εργαζόταν ως χειρίστρια μπουλντόζας και αγαπούσε τη φύση, τη rave κουλτούρα και τα κατοικίδιά της, τη Σέιντι και τη Χοκουλάνι. Η 31χρονη έχασε τη ζωή της από την επίθεση του αλιγάτορα, ενώ κολυμπούσε σε νερό βάθους περίπου ενός μέτρου στον ποταμό Εκόνλοκχατσι.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ο αλιγάτορας χρησιμοποίησε τον ελιγμό που είναι γνωστός ως «ρολό θανάτου». Ο Τσανς Άλισον προσπάθησε απεγνωσμένα να σώσει τη σύντροφό του, όμως η Κλαρκ υπέκυψε στα τραύματά της. «Ακόμη δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που συνέβη. Είχαμε τόσα πολλά σχέδια και τόσες αναμνήσεις να δημιουργήσουμε», έγραψε ο Τσανς Άλισον σε συγκινητική ανάρτηση στο Facebook την Τετάρτη, την οποία συνόδευσε με πολλές κοινές τους φωτογραφίες.

Σύμφωνα με την έκθεση του ιατροδικαστή, η Κλαρκ πέθανε κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο, εξαιτίας «πολλαπλών τραυμάτων από αμβλύ αντικείμενο στα άνω άκρα». Όταν έφτασαν οι διασώστες, ο σφυγμός της ήταν ασθενής, σύμφωνα με την ίδια έκθεση.

Η Επιτροπή Άγριας Ζωής και Αλιείας της Φλόριντα εντόπισε και θανάτωσε δύο αλιγάτορες, μήκους περίπου 4 μέτρων και 3,8 μέτρων, στο πλαίσιο της έρευνας για την επίθεση.