Ανατροπή στην υπόθεση του Τρέι Λάιλς υπήρξε το βράδυ της Παρασκευής, καθώς δεν θα συνεχίσει την καριέρα του στη EuroLeague, αλλά στο NBA για λογαριασμό των Τίμπεργουλβς, εξέλιξη που δημιουργεί πρόβλημα και στον Παναθηναϊκό αφού ο Καναδός ήταν η Νο1 επιλογή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τη θέση του σέντερ.

Το Τριφύλλι βγαίνει λοιπόν ξανά στην αγορά για βρει παίκτη στο «5» και ήδη ο Σέρβος προπονητής έχει δύο πολύ δυνατά ονόματα στη μεταγραφική του λίστα. Θα πρέπει όμως ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος να ανεβάσει κι άλλο το μπάτζετ.

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