Ελεύθερος να συνεχίσει την καριέρα του τη νέα σεζόν σε όποια ομάδα της Euroleague επιθυμεί είναι πλέον ο Άιζακ Μπόνγκα.
Όπως ενημέρωσε η ίδια η Παρτίζαν, ο Γερμανός έκανε χρήση της ρήτρας αποδέσμευσης και καταβάλλοντας το ποσό των 700.000 ευρώ, αποχωρεί από την ομάδα του Βελιγραδίου.
Για τον Άιζακ Μπόνγκα, έχουν ενδιαφερθεί πολλοί σύλλογοι, όπως ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπαρτσελόνα.
Μάλιστα σύμφωνα με την «AS» μέσα στις επόμενες ώρες δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις με τον Μπόνγκα και την Μπαρτσελόνα που φέρεται να έχει προχωρήσει αρκετά τις επαφές με τον Γερμανό και του δίνει μεγάλο συμβόλαιο.
Ajzak Bonga napušta Partizan Mozzart Bet! Nakon dve sezone, reprezentativac Nemčke je obavestio klub da će iskoristiti izlaznu klauzulu i platiti 700.000 evra za prelazak u drugi evroligaški klub.— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) July 4, 2026
Thank you Izzy! Želimo ti puno sreće i uspeha u nastavku karijere!🖤🤍 pic.twitter.com/2VPYND4mKT