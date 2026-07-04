Ελεύθερος να συνεχίσει την καριέρα του τη νέα σεζόν σε όποια ομάδα της Euroleague επιθυμεί είναι πλέον ο Άιζακ Μπόνγκα.

Όπως ενημέρωσε η ίδια η Παρτίζαν, ο Γερμανός έκανε χρήση της ρήτρας αποδέσμευσης και καταβάλλοντας το ποσό των 700.000 ευρώ, αποχωρεί από την ομάδα του Βελιγραδίου.

Για τον Άιζακ Μπόνγκα, έχουν ενδιαφερθεί πολλοί σύλλογοι, όπως ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπαρτσελόνα.

Μάλιστα σύμφωνα με την «AS» μέσα στις επόμενες ώρες δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις με τον Μπόνγκα και την Μπαρτσελόνα που φέρεται να έχει προχωρήσει αρκετά τις επαφές με τον Γερμανό και του δίνει μεγάλο συμβόλαιο.