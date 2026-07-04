Σε συμφωνία με τον Παντελή Χατζηδιάκο ήρθε τις τελευταίες ώρες ο ΠΑΟΚ. Οι «ασπρόμαυροι» έδωσαν τα χέρια με τον Έλληνα κεντρικό αμυντικό για συμβόλαιο συνεργασίας 3+1 χρόνια.

Μετά από την εξέλιξη αυτή, οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ αρχίζουν τις διαπραγματεύσεις με την Κοπεγχάγη, η οποία φέρεται να αξιώνει το ποσό του 1,5 εκατ. ευρώ για να παραχωρήσει τον ποδοσφαιριστή.

Έτσι η μεταγραφή έχει μπει στην τελική ευθεία, με όλες τις πλευρές να θέλουν να τελειώσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, ώστε ο Παντελής Χατζηδιάκος να προλάβει να ενσωματωθεί στην προετοιμασίας της ομάδας.

Την σεζόν που ολοκληρώθηκε με την Κοπεγχάγη ο 29χρονος κεντρικός αμυντικός είχε 42 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με 2 γκολ και 1 ασίστ. Συνολικά με την ομάδα της Δανίας έκανε 85 συμμετοχές με 5 γκολ και 3 ασίστ.