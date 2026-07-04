Μια από τις κινήσεις του Ολυμπιακού στην μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού είναι ο Μπάλσα Πόποβιτς ο οποίος θα καλύψει το κενό που άφησε ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης ο οποίος αποχώρησε από τους Πειραιώτες.

Ο 26χρονος γκολκίπερ από το Μαυροβούνιο υπέγραψε 5ετές συμβόλαιο, η μεταγραφή του από τον Ερυθρό Αστέρα στον Ολυμπιακό κόστισε 1,5 εκατ. ευρώ και θα είναι ο δεύτερος γκολκίπερ των «ερυθρόλευκων» πίσω από τον Κωνσταντίνο Τζολάκη.

Μάλιστα, οι Πειραιώτες δημιούργησαν ένα βίντεο και το ανέβασαν στα social media, καλωσορίζοντας έτσι τον Πόποβιτς, ο οποίος θέλει να γράψει την δική του ιστορία με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Say hello to our new signing 👋🏻 pic.twitter.com/UXddVk6SH7 — Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 4, 2026

«Ο Ολυμπιακός είναι ένας ευρωπαϊκός γίγαντας»

Αμέσως μετά ο Μπάλσα Πόποβιτς, έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Ολυμπιακού και αφού δήλωσε ενθουσιασμένος, τόνισε πως οι Πειραιώτες είναι ένας ευρωπαϊκός γίγαντας.

Αναλυτικά όσα είπε ο 26χρονος τερματοφύλακας:

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος γιατί ξέρω πόσο μεγάλος σύλλογος είναι ο Ολυμπιακός. Είναι ένας ευρωπαϊκός γίγαντας. Είναι μια μεγάλη ανακούφιση για εμένα και την οικογένειά μου ότι υπέγραψα στον Ολυμπιακό, γιατί μόνο οι φίλοι μου και η οικογένειά μου, οι άνθρωποι που βρίσκονται γύρω μου, ξέρουν πόσο σκληρά έχω δουλέψει για να βρεθώ εδώ.

Νομίζω πως είμαι ένας μοντέρνος τύπος τερματοφύλακα, θαρραλέος και αποφασιστικός. Δουλεύω σκληρά και θέλω πολύ να βρίσκομαι εδώ. Δεν έχω βρεθεί στο γήπεδό μας, στο Καραϊσκάκη, αλλά νομίζω πως το νέο θα είναι πολύ μοντέρνο και ένα από τα πιο όμορφα της Ευρώπης.

Θέλω να πω σε όλους τους φίλους του Ολυμπιακού πως είμαι πολύ ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ και ανυπομονώ να τους δω όλους στο γήπεδο».