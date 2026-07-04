Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής βρίσκεται σε εξέλιξη στη βόρεια Κέρκυρα, όπου ξέσπασε πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση κοντά στον οικισμό Βασιλικά Αχαράβης.

Οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούν στην περιοχή δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης, με τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις να δίνουν μάχη ώστε να περιορίσουν τη φωτιά πριν αυτή επεκταθεί.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 24 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, εθελοντές και έξι πυροσβεστικά οχήματα, ενώ σημαντική είναι η συνδρομή υδροφόρων του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας και της Πολιτικής Προστασίας.

Παράλληλα, για την ενίσχυση της επιχείρησης κινητοποιήθηκαν δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, τα οποία πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού στα πιο δύσβατα σημεία της πυρκαγιάς.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην προστασία των διάσπαρτων κατοικιών που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει άμεση απειλή για οικισμούς ή ανάγκη απομάκρυνσης κατοίκων, ωστόσο οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του μετώπου, καθώς οι μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες και οι ισχυρές ριπές ανέμου μπορούν να αλλάξουν γρήγορα την εικόνα της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 12:30 το μεσημέρι, ενώ βασικός στόχος των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι να περιορίσουν το μέτωπο πριν ενισχυθούν ακόμη περισσότερο οι άνεμοι κατά τις απογευματινές ώρες.

Παράλληλα, στην περιοχή μεταβαίνει κλιμάκιο του Ανακριτικού Τμήματος Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κέρκυρας, το οποίο θα διερευνήσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, εξετάζοντας όλα τα πιθανά ενδεχόμενα για τα αίτιά της.

Οι αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς η Κέρκυρα συγκαταλέγεται στις περιοχές όπου ο κίνδυνος εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών παραμένει υψηλός εξαιτίας των καιρικών συνθηκών.

Για την Κυριακή έχει ήδη εκδοθεί προειδοποίηση για πολύ ενισχυμένους ανέμους και αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς, γεγονός που θέτει σε κατάσταση ετοιμότητας τόσο την Πυροσβεστική όσο και τους μηχανισμούς Πολιτικής Προστασίας.