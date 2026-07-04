Απρόοπτο που οδήγησε σε πολύωρη ταλαιπωρία δεκάδες ταξιδιώτες σημειώθηκε στο αεροδρόμιο της Μυκόνου, όταν η διαδικασία απογείωσης πτήσης με προορισμό τη Νάπολη διακόπηκε εξαιτίας της συμπεριφοράς ομάδας επιβατών, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση της Αστυνομίας και η αναχώρηση να καθυστερήσει περισσότερο από τρεις ώρες.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε πτήση της Volotea από τη Μύκονο προς τη Νάπολη.

Σύμφωνα με καταγγελίες επιβατών, ενώ το αεροσκάφος είχε ήδη εισέλθει στον διάδρομο απογείωσης και ήταν έτοιμο να αναχωρήσει, τουλάχιστον δέκα νεαροί επιβάτες έλυσαν τις ζώνες ασφαλείας τους και σηκώθηκαν από τις θέσεις τους, αδιαφορώντας για τις σχετικές οδηγίες του πληρώματος. Οι εικόνες από το συμβάν καταγράφηκαν σε βίντεο που δημοσιοποίησε το Mykonos Live TV.

Οι αεροσυνοδοί επιχείρησαν επανειλημμένα να πείσουν τους νεαρούς να επιστρέψουν στις θέσεις τους, εξηγώντας ότι η τήρηση των κανόνων ασφαλείας είναι υποχρεωτική κατά τη διάρκεια της τροχοδρόμησης και πριν από την απογείωση. Παρά τις συνεχείς συστάσεις, οι επιβάτες φέρονται να αρνήθηκαν να συμμορφωθούν, γεγονός που ανάγκασε το πλήρωμα να ενημερώσει τον κυβερνήτη του αεροσκάφους.

Μπροστά στην εξέλιξη αυτή, ο πιλότος αποφάσισε να ματαιώσει τη διαδικασία απογείωσης για λόγους ασφαλείας και να επιστρέψει το αεροπλάνο στον χώρο στάθμευσης του αεροδρομίου, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το περιστατικό σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

Λίγη ώρα αργότερα, στο αεροσκάφος επιβιβάστηκαν αστυνομικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι προχώρησαν στην ταυτοποίηση των ατόμων που φέρονται να προκάλεσαν το επεισόδιο και στη συνέχεια τους απομάκρυναν από την πτήση.

Η αναστάτωση είχε ως συνέπεια η πτήση να αναχωρήσει με καθυστέρηση που ξεπέρασε τις τρεις ώρες, προκαλώντας ταλαιπωρία στους υπόλοιπους επιβάτες. Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το περιστατικό επηρέασε και τη λειτουργία του αεροδρομίου της Μυκόνου, δημιουργώντας αλυσιδωτές καθυστερήσεις και σε άλλες προγραμματισμένες πτήσεις.