Στην πρόταση που έχει καταθέσει ο Παναθηναϊκός για την απόκτηση του Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, αναφέρθηκε με δηλώσεις του ο πρόεδρος της Σάμσουνσπορ, Γιουκσέλ Γιλντιρίμ.

Ο Γιλντιρίμ τόνισε πως οι «πράσινοι» και η Τράμπζονσπορ έχουν κάνει πρόταση για την απόκτηση του Ολλανδού κεντρικού αμυντικού και πως περιμένει νεότερα από τον ατζέντη του ποδοσφαιριστή τις επόμενες ημέρες.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο πρόεδρος της Σάμσουνσπορ:

«Ο Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν είναι πολύτιμος παίκτης για εμάς. Οι φήμες περί ενδιαφέροντος της Γαλατάσαραϊ δεν ευσταθούν. Λάβαμε προτάσεις από τον Παναθηναϊκό και την Τραμπζονσπόρ. Μιλήσαμε με τον πρόεδρο Ερτουγκρούλ Ντογκάν. Ζήτησαν άδεια για να συναντηθούν με τον παίκτη και τους τη δώσαμε.

Μερικές φορές οι μεταγραφές κρίνονται την τελευταία στιγμή. Το περασμένο καλοκαίρι δεν είχαμε σκοπό να πουλήσουμε τον Ντιματά. Η Πάφος, η οποία προκρίθηκε στο Champions League, κατέθεσε μια πολύ καλή πρόταση την τελευταία ημέρα και τη δεχτήκαμε. Ο ατζέντης του Φαν Ντρόνγκελεν ανέφερε ότι υπάρχουν σύλλογοι που ενδιαφέρονται για τον παίκτη. Περιμένουμε νέα από εκείνον».