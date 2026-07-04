Η ανάγκη διατήρησης της ιστορικής μνήμης και η κοινή θέση Ελλάδας και Κυπριακής Δημοκρατίας υπέρ της επανένωσης της Κύπρου κυριάρχησαν στην εκδήλωση τιμής και μνήμης για τους πεσόντες κατά το πραξικόπημα και τη βάρβαρη τουρκική εισβολή του 1974, που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στις Σέρρες.

Η τελετή, την οποία συνδιοργάνωσαν ο δήμος Σερρών, η Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδος και η Ένωση Κυπρίων Νομού Σερρών, πραγματοποιήθηκε στον ανδριάντα του Αντισμηνάρχου Συμεωνίδη, στην πλατεία Πεσόντων και Αγνοουμένων Πολεμιστών Κύπρου, παρουσία του υπουργού Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Ιωάννου, του υφυπουργού Εξωτερικών Τάσου Χατζηβασιλείου, της δημάρχου Σερρών Βαρβάρας Μητλιάγκα, εκπροσώπων των πολιτικών, στρατιωτικών και αυτοδιοικητικών αρχών, καθώς και πλήθους πολιτών.

Κων. Ιωάννου: «52 χρόνια μετά, οι πληγές παραμένουν ανοιχτές»

Με εμφανή συγκίνηση, ο υπουργός Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Ιωάννου ανέφερε σε δηλώσεις του ότι αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τον ίδιο να εκπροσωπεί την κυπριακή κυβέρνηση στις Σέρρες, αποτίοντας φόρο τιμής σε όσους θυσίασαν τη ζωή τους υπερασπιζόμενοι την Ελλάδα και την Κύπρο.

«Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος που βρίσκομαι σήμερα στις Σέρρες, εκπροσωπώντας την Κυπριακή Κυβέρνηση σε αυτή τη σεμνή τελετή, τιμώντας όσους θυσιάστηκαν, έδωσαν τη ζωή τους υπερασπιζόμενοι τόσο την Ελλάδα όσο και την Κύπρο», ανέφερε.

Ο κ. Ιωάννου επισήμανε ότι, πενήντα δύο χρόνια μετά την τουρκική εισβολή, ο κυπριακός ελληνισμός εξακολουθεί να βιώνει τις τραγικές συνέπειες της κατοχής. «Πενήντα δύο χρόνια μετά, οι πρόσφυγες δεν μπορούν να επιστρέψουν στις πατρογονικές τους εστίες. Οι συγγενείς των αγνοουμένων εξακολουθούν να αγωνιούν για την εξακρίβωση της τύχης των αγαπημένων τους. Πρόκειται για μια ανοιχτή πληγή του Κυπριακού, ενώ θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα εξακολουθούν να καταπατώνται», σημείωσε.

Όπως υπογράμμισε, παρά τις δυσκολίες και τις απογοητεύσεις, η κυπριακή πλευρά παραμένει σταθερά προσηλωμένη στον στόχο της απελευθέρωσης και της επανένωσης του νησιού.

«Παρά τα εμπόδια, τις δυσκολίες και την απογοήτευση, ο κυπριακός ελληνισμός συνεχίζει να αγωνίζεται για την απελευθέρωση. Δεν συμβιβαζόμαστε με τα τετελεσμένα της τουρκικής κατοχής, ούτε αποδεχόμαστε τη διχοτόμηση ως λύση. Η θέση μας είναι σταθερή και αμετάβλητη. Στόχος μας είναι η επανένωση της Κύπρου και η απαλλαγή της από τα κατοχικά στρατεύματα», τόνισε.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στη διαχρονική στήριξη της Ελλάδας προς την Κυπριακή Δημοκρατία, επισημαίνοντας ότι «πέρα από τη στήριξη των Ευρωπαίων εταίρων και της διεθνούς κοινότητας, έχουμε πάνω απ’ όλα τη διαχρονική και αμέριστη συμπαράσταση της Ελλάδας και του ελληνικού λαού, ο οποίος επί πενήντα δύο συνεχόμενα χρόνια βρίσκεται σταθερά στο πλευρό της Κύπρου».

«Η παρουσία ενός ελληνικού πολεμικού πλοίου στα νερά της Κύπρου», δήλωσε, «έχει πολλαπλά μηνύματα. Στόχος είναι η αποστολή προάσπισης του κυπριακού ελληνισμού έναντι πιθανών επιθέσεων. Πέρα από τον συμβολικό της χαρακτήρα, είχε και πρακτική σημασία, καθώς συνέβαλε στην υπεράσπιση και την αμυντική θωράκιση της Κύπρου», δήλωσε.

Τ. Χατζηβασιλείου: «Η μόνη βιώσιμη λύση είναι η επανένωση»

Σαφές μήνυμα υπέρ της επίλυσης του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών έστειλε από τις Σέρρες και ο υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου.

Όπως ανέφερε, η Ελλάδα παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην προσπάθεια για μια ελεύθερη και επανενωμένη Κύπρο. «Να συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για μια Κύπρο ελεύθερη, απαλλαγμένη από τα τουρκικά στρατεύματα κατοχής, στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», υπογράμμισε.

Ο κ. Χατζηβασιλείου υπενθύμισε ότι η Λευκωσία εξακολουθεί να αποτελεί τη μοναδική διαιρεμένη πρωτεύουσα κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Θυμόμαστε πάντοτε πως η Λευκωσία παραμένει η τελευταία διαιρεμένη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα και είναι χρέος όλων, και κυρίως των Ευρωπαίων, να αντιληφθούν πως αυτή η κατάσταση δεν είναι βιώσιμη», δήλωσε.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι η ελληνική θέση παραμένει αμετάβλητη ως προς την προοπτική λύσης του Κυπριακού. «Δεν συζητάμε και δεν αποδεχόμαστε καμία λύση που να προβλέπει την ύπαρξη δύο κρατών στην Κύπρο. Η μόνη υπαρκτή και βιώσιμη λύση του Κυπριακού είναι η επανένωση της Κύπρου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την κατάθεση στεφάνων, την τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των πεσόντων και την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου, στέλνοντας μήνυμα ότι, πενήντα δύο χρόνια μετά την τουρκική εισβολή, η ιστορική μνήμη παραμένει ζωντανή και η διεκδίκηση μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού εξακολουθεί να αποτελεί κοινό στόχο Ελλάδας και Κυπριακής Δημοκρατίας.