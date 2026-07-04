Το Μουντιάλ 2026 που διεξάγεται στα γήπεδα της Αμερικής, του Καναδά και του Μεξικό έχει αρχίσει να μπαίνει στην τελική του ευθεία με την διεξαγωγή της φάσης των «16» του τουρνουά.

Οι 16 καλύτερες ομάδες που προκρίθηκαν και θα διεκδικήσουν την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης είναι οι: Καναδάς, Μαρόκο, Παραγουάη, Γαλλία, Βραζιλία, Νορβηγία, Μεξικό, Αγγλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Βέλγιο, ΗΠΑ, Αργεντινή, Αίγυπτος, Eλβετία και Κολομβία.

Από τις 16 ομάδες και συγκεκριμένα, από τα ζευγάρια της φάσης, οι 14 χώρες έχουν συναντηθεί ξανά στο παρελθόν σε τελική φάση, είτε στους ομίλους, είτε στα νοκ άουτ παιχνίδια και μάλιστα τρεις από αυτές κατέκτησαν στο τέλος το τρόπαιο.

Ο λόγος για την Αγγλία το 1966, την Γαλλία το 1998 και την Ισπανία το 2010, οι οποίες μαζί με την Αργεντινή είναι τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Το μοναδικό ζευγάρι του Μουντιάλ 2026 που δεν έχει συναντηθεί ποτέ ξανά σε τελική φάση, είτε στους ομίλους, είτε στα νοκ άουτ είναι αυτό μεταξύ της Αργεντινής και της Αιγύπτου.

Αναλυτικά η προϊστορία των ζευγαριών της φάσης των «16»:

ΚΑΝΑΔΑΣ-ΜΑΡΟΚΟ

Οι δύο ομάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες για δεύτερη φορά στην ιστορία τους σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Η πρώτη φορά ήταν στην φάση των ομίλων του Μουντιάλ 2022 στο Κατάρ. Το Μαρόκο επικράτησε με 2-1 στην τρίτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων. Με τη νίκη αυτή το Μαρόκο προκρίθηκε ως πρώτο από τον όμιλο με 7 βαθμούς, ενώ ο Καναδάς έμεινε τελευταίος χωρίς βαθμό. Το Μαρόκο έφτασε μέχρι τα ημιτελικά της διοργάνωσης, εκεί όπου ηττήθηκε από την Γαλλία με 2-0.

ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ-ΓΑΛΛΙΑ

Παραγουάη και Γαλλία συναντήθηκαν στην φάση των «16» και στο Μουντιάλ του 1998. Τότε η Γαλλία επικράτησε με 1-0 στην παράταση της Παραγουάης με γκολ του Λοράν Μπλάν στο 113ο λεπτό. Η Παραγουάη αποχαιρέτησε το Μουντιάλ, ενώ η Γαλλία στην συνέχεια σήκωσε το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου επικρατώντας στον τελικό του Σταντ Ντε Φράνς με 3-0 της Βραζιλίας.

ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΝΟΡΒΗΓΙΑ

Βραζιλία και Νορβηγία συναντήθηκαν στην φάση των ομίλων του Μουντιάλ του 1998. Για την τρίτη αγωνιστική του ομίλου η Νορβηγία νίκησε με 2-1 την Βραζιλία. Στα νοκ άουτ προκρίθηκαν και οι δύο, η Βραζιλία ως πρώτη με 6 βαθμούς και η Νορβηγία ως δεύτερη με 5 βαθμούς. Η Νορβηγία αποκλείστηκε στην φάση των «16» από την Ιταλία με 1-0, ενώ η Βραζιλία έφτασε μέχρι τον τελικό εκεί που ηττήθηκε από την Γαλλία με 3-0.

ΜΕΞΙΚΟ-ΑΓΓΛΙΑ

Μεξικό και Αγγλία συναντήθηκαν μια φορά στην φάση των ομίλων στο μακρινό Μουντιάλ του 1966. Για την δεύτερη αγωνιστική του ομίλου η Αγγλία στο Γουέμπλει επικράτησε με 2-0 με τα γκολ του Μπόμπι Τσάρλτον και Ρότζερ Χαντ. Το Μεξικό τερμάτισε τρίτο στον όμιλο με 2 βαθμούς και αποκλείστηκε. Η Αγγλία με 5 βαθμούς πήρε την πρώτη θέση στον όμιλο και προχώρησε μέχρι τον τελικό. Εκεί νίκησε με 4-2 στην παράταση την Δυτική Γερμανία και κατέκτησε το μοναδικό της ως σήμερα Παγκόσμιο Κύπελλο.

ΙΣΠΑΝΙΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Ισπανία και Πορτογαλία έχουν βρεθεί δύο φορές αντίπαλοι σε τελική φάση. Η πρώτη ήταν στην φάση των «16» στο Μουντιάλ 2010 στη Νότια Αφρική με την Ισπανία να επικρατεί με 1-0 με γκολ του Βίγια. Στην συνέχεια η Ισπανία κατέκτησε το τρόπαιο του Μουντιάλ επικρατώντας στον τελικό με 1-0 στην παράταση της Ολλανδίας με γκολ του Ινιέστα.

Η δεύτερη φορά που βρέθηκαν αντίπαλοι ήταν στην φάση των ομίλων του Μουντιάλ της Ρωσίας το 2018 με το ματς να είναι συναρπαστικό και να ολοκληρώνεται ισόπαλο με 3-3 στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής του ομίλου. Για τους Πορτογάλους πέτυχε τρία γκολ ο Κριστιάνο Ρονάλντο και για τους Ισπανούς δύο ο Ντιέγκο Κόστα και ένα ο Νάτσο.

Οι δύο ομάδες προκρίθηκαν από τον όμιλο με 5 βαθμούς και οι δύο με την Ισπανία να παίρνει την πρώτη θέση. Η πορεία τους σταμάτησε στην φάση των «16». Η Πορτογαλία ηττήθηκε με 2-1 από την Ουρουγουάη, ενώ η Ισπανία ηττήθηκε στα πέναλτι 3-4 από την Ρωσία.

ΒΕΛΓΙΟ-ΗΠΑ

Βέλγιο και ΗΠΑ έχουν βρεθεί δύο φορές αντίπαλοι σε τελική φάση. Η πρώτη ήταν στο πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο αυτό του 1930. Η Αμερική νίκησε με 3-0 το Βέλγιο και με 6 βαθμούς προκρίθηκε ως πρώτη από τον όμιλο, ενώ το Βέλγιο τερμάτισε τελευταίο χωρίς βαθμό. Η πορεία των ΗΠΑ σταμάτησε στα ημιτελικά με ήττα με 6-1 από την Αργεντινή.

Η δεύτερη φορά ήταν στο Μουντιάλ του 2014 στη Βραζιλία. Οι δύο ομάδες συναντήθηκαν στην φάση των «16» με το Βέλγιο να επικρατεί με 2-1 στην παράταση και να παίρνει την πρόκριση. Η πορεία του Βελγίου σταμάτησε στα προημιτελικά με ήττα από την Αργεντινή με 1-0.

EΛΒΕΤΙΑ-ΚΟΛΟΜΒΙΑ

Ελβετία και Κολομβία συναντήθηκαν μια φορά στην φάση των ομίλων στο Μουντιάλ του 1994 που έγινε και πάλι στις ΗΠΑ. Η Κολομβία νίκησε με 2-0 στην τελευταία αγωνιστική του ομίλου, αλλά δεν ήταν αρκετή αυτή η νίκη, καθώς έμεινε τελευταία με τρεις βαθμούς.

Αντίθετα η Ελβετία παρά την ήττα με τέσσερις βαθμούς προκρίθηκε από τον όμιλο ως δεύτερη. Η πορεία της Ελβετίας σταμάτησε στην φάση των «16» με ήττα με 3-0 από την Ισπανία.