Η φάση των «32» του Μουντιάλ 2026 ολοκληρώθηκε και έγιναν γνωστά όλα τα ζευγάρια της φάσης των «16» της διοργάνωσης.

Το παιχνίδι που ξεχωρίζει από την επόμενη φάση της διοργάνωσης είναι το ντέρμπι της Ιβηρικής Χερσονήσου μεταξύ της Ισπανίας και της Πορτογαλίας.

Επίσης μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι «μάχες» του Μεξικού με την Αγγλία και της Βραζιλίας με τη Νορβηγία.

Τα ζευγάρια της φάσης των «16»:

Καναδάς – Μαρόκο (04/07, 20:00)

Παραγουάη – Γαλλία (05/07, 00:00)

Βραζιλία – Νορβηγία (05/07, 23:00)

Μεξικό – Αγγλία (06/07, 03:00)

Ισπανία – Πορτογαλία (06/07, 22:00)

Βέλγιο – ΗΠΑ (07/07, 03:00)

Αργεντινή – Αίγυπτος (07/07, 19:00)

Eλβετία – Κολομβία (07/07, 23:00)