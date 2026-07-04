Με την αναμέτρηση του Καναδά απέναντι στο Μαρόκο στο Χιούστον (20:00, ΕΡΤ 2 Σπορ) κάνει πρεμιέρα απόψε η φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Ο Καναδάς ως μια από τις τρεις διοργανώτριες χώρες του Μουντιάλ 2026, προκρίθηκε από τον όμιλο ως δεύτερος με τέσσερις βαθμούς, έχοντας μια νίκη επί του Κατάρ, μια ισοπαλία με την Βοσνία και μια ήττα από την Ελβετία.

Στην φάση των «32» νίκησε την Νότια Αφρική με 1-0 και πήρε την πρόκριση. Αγωνιστικά δεν αντιμετωπίζει προβλήματα και θα παραταχθεί πλήρης.

Το Μαρόκο του Αγιούμπ Ελ Κααμπί από την άλλη συγκέντρωσε επτά βαθμούς στον όμιλο, νίκησε Αϊτή και Σκωτία, ενώ αναδείχθηκε ισόπαλο με την Βραζιλία. Στους «32» νίκησε στα πέναλτι την Ολλανδία και προκρίθηκε. Το Μαρόκο δεν αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα.

Η ομάδα που θα προκριθεί από αυτό το ζευγάρι στα προημιτελικά της διοργάνωσης θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα Παραγουάη-Γαλλία.