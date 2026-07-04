Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου σε περιοχή κοντά στους Νέους Επιβάτες Θεσσαλονίκης, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με έξι οχήματα και ένα ελικόπτερο, με στόχο τον περιορισμό της φωτιάς πριν αυτή επεκταθεί.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στους Νέους Επιβάτες Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 15 #πυροσβέστες με 6 οχήματα, εθελοντές και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 4, 2026

Παράλληλα, εστάλη μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους των γύρω περιοχών, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.