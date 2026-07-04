Τελειώνει του Ρόκα

Θέμα χρόνου πλέον είναι να ανακοινώσει ο Ολυμπιακός την απόκτηση του Ζοέλ Ρόκα. Οι ερυθρόλευκοι επέμειναν για τον 21χρονο Ισπανό εξτρέμ της Τζιρόνα και δεν αποκλείεται να πάει απευθείας στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί κανονικά στην προετοιμασία της ομάδας και να αρχίσει να δουλεύει υπό τις οδηγίες του Μεντιλίμπαρ, ο οποίος από την πρώτη στιγμή τον είχε ξεχωρίσει και περιμένει πώς και πώς να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του.

Επιμένει για Σμαΐλοβιτς

Η περίπτωση του Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς συνεχίζει να απασχολεί τον Ολυμπιακό, ο οποίος προσπαθεί να βρει άκρη με τη Σάντερφιορντ. Μπορεί το όνομα του 22χρονου στόπερ να μην έπαιζε πολύ τις τελευταίες μέρες, αυτό όμως δεν σημαίνει πως οι ερυθρόλευκοι απέσυραν το ενδιαφέρον τους. Αντιθέτως, επιμένουν παρά το γεγονός ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ευρωπαϊκές ομάδες και γι’ αυτό έχουν αφήσει για λίγο στην άκρη άλλες περιπτώσεις κεντρικών αμυντικών που τσεκάρουν. Στον Πειραιά πάντως δεν θα περιμένουν αιωνίως τη Σάντερφιορντ και σύντομα αυτό το θέμα θα ξεκαθαρίσει, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.

Τι ισχύει με Χουάντσο

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ έχει συμβόλαιο για ακόμη ένα χρόνο με τον Παναθηναϊκό, έχει όμως και πρόταση από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Υπάρχει περίπτωση να φύγει ο Ισπανός φόργουορντ; Τα πράγματα έχουν ως εξής: Ο Χουάντσο είναι χαρούμενος στους πράσινους, στην Ελλάδα και επιθυμία του είναι να παραμείνει στην ομάδα και να δουλέψει με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, αρκεί να υπολογίζεται σοβαρά. Να είναι δηλαδή σημαντικός παίκτης για την ομάδα και όχι απλά στο rotation. Αν δει ότι δεν μπορεί να συμβεί αυτό, τότε θα σκεφτεί σοβαρά την πρόταση της Ρεάλ. Η αίσθηση που υπάρχει πάντως είναι ότι θα παραμείνει στον Παναθηναϊκό.

Μόνο αν το ζητήσει ο Όσμαν

Στην Τουρκία επιμένουν για τον Τσέντι Όσμαν και την Αναντολού Εφές, πρόταση όμως στον Παναθηναϊκό δεν έχει γίνει. Στο συμβόλαιο του Τούρκου με τους πράσινους δεν προβλέπεται buy out, άρα όποια ομάδα θέλει να τον αποκτήσει θα πρέπει να διαπραγματευτεί μαζί τους. Ό,τι κι αν γράφουν οι Τούρκοι επομένως, χωρίς πρόταση στον Παναθηναϊκό και χωρίς το δικό του «ναι» δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Και σύμφωνα με όσα έλεγαν στην ΚΑΕ μέχρι και πριν λίγες μέρες, ο παίκτης υπολογίζεται κανονικά για τη νέα σεζόν. Μόνο ένας τρόπος υπάρχει για να αλλάξει αυτό: Να ζητήσει ο ίδιος ο Όσμαν να φύγει.

Ο ρόλος του Γκραντ στον Άρη

Εντύπωση προκάλεσε η ανακοίνωση του Άρη για την έναρξη της συνεργασίας με τον Αβραάμ Γκραντ. Ο Ισραηλινός, ο οποίος κάποτε ως προπονητής της Τσέλσι έφτασε στον τελικό του Champions League, επισήμως θα είναι σύμβουλος της διοίκησης. Ανεπισήμως, όμως, ο Ισραηλινός θα είναι και αυτός που θα προσπαθήσει να βρει υποψήφιους επενδυτές για την ΠΑΕ, με τις γνωριμίες που έχει σε όλο τον κόσμο. Δεν ήταν τυχαία η πρόσληψή του, ούτε στον Άρη αποφάσισαν ξαφνικά πως αυτό που τους λείπει είναι οι συμβουλές του Γκραντ, ο οποίος μέχρι πέρυσι ήταν στη Ζάμπια.