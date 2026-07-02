Συγκλονισμένη είναι η Φλόριντα των ΗΠΑ μετά τον φρικτό θάνατο της 31χρονης, Μπρίτανι Κλαρκ, η οποία έχασε τη ζωή της την Κυριακή 28 Ιουνίου έπειτα από επίθεση αλιγάτορα, ενώ κολυμπούσε στον ποταμό «Econlockhatchee» μαζί με τον σύντροφό της, Τσανς Άλισον, και την καλύτερή της φίλη, Τζέιντεν Χερνάντεζ.

Σύμφωνα με τις Αρχές, όταν ο αλιγάτορας άρπαξε την Μπρίτανι από το χέρι, ο σύντροφός της όρμησε πάνω στο ζώο και προσπάθησε απεγνωσμένα να τη σώσει από τα σαγόνια του. Ωστόσο, ο αλιγάτορας της προκάλεσε σοβαρά τραύματα και στα δύο χέρια.

Η Χερνάντεζ που βρισκόταν μαζί τους, ανέφερε ότι δεν θα ξεχάσει ποτέ όσα συνέβησαν. «Τα λόγια δεν μπορούν να περιγράψουν πώς νιώθω. Έχασα την καλύτερή μου φίλη. Την έχασα μπροστά στα μάτια μου», ανέφερε.

Η Χερνάντεζ περιέγραψε τις τελευταίες στιγμές πριν από την τραγωδία, αποκαλύπτοντας ότι λίγο πριν από την επίθεση του αλιγάτορα, η παρέα είχε παρατηρήσει φυσαλίδες στο νερό και είχαν αστειευτεί πως ίσως προέρχονταν από αλιγάτορα.

«Υπήρχαν φυσαλίδες μέσα στον μικρό κύκλο που είχαμε σχηματίσει στο νερό και σχολίασα ότι ίσως ήταν κάποιος κρυμμένος αλιγάτορας. Ο Άλισον κολύμπησε αμέσως πάνω από το σημείο για να μας δείξει ότι δεν υπήρχε τίποτα και πράγματι δεν υπήρχε τίποτα», είπε.

Στη συνέχεια, η Μπρίτανι αστειεύτηκε ότι νόμιζε πως ο σύντροφός της θα έκανε πως του επιτέθηκε αλιγάτορας για πλάκα. «Γελάσαμε όλοι, γιατί ο Άλισον δεν θα έκανε ποτέ κάτι τέτοιο, ούτε καν για πλάκα. Ήταν απλώς ένα αστείο… Και λίγα λεπτά αργότερα η καλύτερή μου φίλη δέχτηκε επίθεση», πρόσθεσε.

Heartbroken best friend reveals Brittany Clark's final moments – and how they joked about alligator before deadly attack https://t.co/9vEDchoRxI pic.twitter.com/KlJHEQ2nII — New York Post (@nypost) July 1, 2026

Η Χερνάντεζ ανέφερε ακόμα ότι μαζί τους υπήρχαν και σκυλιά που κινούνταν μέσα και γύρω από το νερό. Μετά την επίθεση, όπως είπε, η Μπρίτανι είχε πλήρη επίγνωση της κατάστασης και καθοδηγούσε τόσο εκείνη όσο και τον σύντροφό της, για το τι έπρεπε να κάνουν για να τη βοηθήσουν.

«Καλέσαμε βοήθεια και μας φάνηκε αιώνας μέχρι να μιλήσουμε με το κέντρο έκτακτης ανάγκης, αλλά στην πραγματικότητα πέρασαν μόλις 12 λεπτά. Δώδεκα ολόκληρα λεπτά που η καλύτερή μου φίλη πάλευε με απίστευτη δύναμη για τη ζωή της», έγραψε.

Αποχαιρετώντας τη φίλη της, τη χαρακτήρισε «μια αξέχαστη ψυχή» που άφηνε το αποτύπωμά της σε όποιον γνώριζε.

Εκπρόσωπος της Επιτροπής Προστασίας Άγριας Ζωής και Αλιείας της Φλόριντα δήλωσε ότι η 31χρονη υπέκυψε στα τραύματά της κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο. «Είχε δεχτεί δαγκώματα και στα δύο της χέρια. Ο σύντροφός της ήταν εκείνος που κάλεσε το 911, ενώ προσπαθούσε να την απεγκλωβίσει από το στόμα του αλιγάτορα», ανέφερε.

Η ηχογράφηση της κλήσης στο 911 αποτυπώνει τον πανικό τους. Μία γυναίκα που βρισκόταν στο σημείο που περιέγραψε τα τραύματα της Μπρίτανι ως «φρικτά», λέγοντας ότι «το ένα της χέρι έχει κοπεί εντελώς και το άλλο κρέμεται, ίσα που συγκρατείται».

Από την πλευρά του, ο Άλισον ακούγεται να λέει: «Είναι πολύ άσχημα, σας παρακαλώ ελάτε γρήγορα… χάνει πάρα πολύ αίμα… πρέπει να σταματήσουμε την αιμορραγία».

Οι Αρχές υπογράμμισαν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως η παρέα προκάλεσε το ζώο. Ωστόσο, εξετάζουν ως πιθανούς παράγοντες τα χαμηλά επίπεδα του νερού στο σημείο, αλλά και το πώς αυτό επηρέασε τη συμπεριφορά του αλιγάτορα.

Οι ειδικοί τόνισαν επίσης ότι οι σοβαρές επιθέσεις αλιγατόρων στη Φλόριντα παραμένουν εξαιρετικά σπάνιες. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, από το 1948 έως το 2025 έχουν καταγραφεί 500 απρόκλητες επιθέσεις αλιγατόρων στην πολιτεία, εκ των οποίων οι 32 ήταν θανατηφόρες, σύμφωνα με τη New York Post.