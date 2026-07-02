Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης 2 Ιουλίου στη Στρογγυλή Άρτας, προκαλώντας κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.
Λίγο μετά τις 16:00, εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Άγιος Σπυρίδων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα λόγω της πυρκαγιάς.
Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με 8 οχήματα, καθώς και 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 5ης ΕΜΟΔΕ.
Από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν για τον περιορισμό της φωτιάς, με στόχο να αποτραπεί η επέκτασή της στην ευρύτερη περιοχή.