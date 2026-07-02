Την πρώτη του πτήση με το νέο Air Force One, το πολυτελές αεροσκάφος που δώρισε στις Ηνωμένες Πολιτείες η βασιλική οικογένεια του Κατάρ, πραγματοποίησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.



Το αεροσκάφος, ένα Boeing 747 αξίας περίπου 400 εκατομμυρίων δολαρίων, πραγματοποίησε το παρθενικό του επίσημο ταξίδι μεταφέροντας τον Αμερικανό πρόεδρο στη Βόρεια Ντακότα, όπου παραβρέθηκε στα εγκαίνια μουσείου αφιερωμένου στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Θίοντορ Ρούζβελτ.



Το νέο προεδρικό αεροσκάφος είχε βρεθεί στο επίκεντρο έντονων πολιτικών αντιδράσεων ήδη από τη στιγμή που ανακοινώθηκε η παραχώρησή του από το Κατάρ, με Δημοκρατικούς βουλευτές να εκφράζουν ανησυχίες τόσο για ζητήματα ασφαλείας όσο και για ηθικής τάξης.

Η χλιδή αποκαλύπτεται στα social media

Μέλη της συνοδείας του Τραμπ δημοσίευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες από το εσωτερικό του αεροσκάφους, το οποίο χαρακτηρίζεται συχνά ως «ιπτάμενο παλάτι». Στην πρώτη επίσημη πτήση επέβαιναν, μεταξύ άλλων, οι γιοι του προέδρος, Έρικ και Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, μαζί με τις συζύγους τους, Μπετίνα και Λάρα.



Ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσέουνγκ, ανάρτησε φωτογραφίες που αποκαλύπτουν έναν πολυτελή χώρο γραφείου, μεγάλη αίθουσα συσκέψεων και βιβλιοθήκες γεμάτες με δερματόδετους τόμους. Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, χαρακτήρισε την πρώτη πτήση «μια πραγματικά αξέχαστη ημέρα» και δημοσίευσε σειρά φωτογραφιών και βίντεο στο Instagram.



Σε ένα από αυτά φαίνεται το γεύμα που προσφέρθηκε στους επιβάτες, σε λευκά σερβίτσια με χρυσές λεπτομέρειες. Το μενού περιλάμβανε κρουασάν με ζαμπόν και ελβετικό τυρί, καθώς και φρέσκα εποχικά φρούτα.

Maiden voyage on the new Air Force One! pic.twitter.com/svD3StjUkk — Steven Cheung (@StevenCheung47) July 1, 2026

Χρυσάφι, μασάζ και τεχνολογία αιχμής

Το εσωτερικό του αεροσκάφους κινείται σε αποχρώσεις του καφέ, του μπεζ και του κρεμ, με μπεζ μοκέτες και διακριτική διακόσμηση, ενώ οι χρυσές λεπτομέρειες στα φωτιστικά παραπέμπουν στις αισθητικές προτιμήσεις του Ντόναλντ Τραμπ.



Οι νέες θέσεις είναι μεγαλύτερες από εκείνες του προηγούμενου Air Force One, ανακλίνονται πλήρως, διαθέτουν λειτουργία μασάζ και ενσωματωμένους φορτιστές για ηλεκτρονικές συσκευές.

Κάθε επιβάτης έχει τη δική του οθόνη ψυχαγωγίας, με δυνατότητα επιλογής προγραμμάτων από καλωδιακά ειδησεογραφικά δίκτυα έως και περιεχόμενο του Apple TV. Οι ζώνες ασφαλείας φέρουν το προεδρικό έμβλημα των ΗΠΑ, ενώ ακόμη και τα διακριτικά του προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας είναι μεγαλύτερα και φέρουν επίσης τη σφραγίδα της προεδρίας.



Το αεροσκάφος είναι κατά περίπου έξι μέτρα μακρύτερο από το προηγούμενο Air Force One, ενώ το άνοιγμα των φτερών του είναι σχεδόν εννέα μέτρα μεγαλύτερο. Η εξωτερική του εμφάνιση, σε αποχρώσεις του μπλε, του κόκκινου, του χρυσού και του λευκού, επιλέχθηκε προσωπικά από τον ίδιο τον Τραμπ. «Είναι το καλύτερο επιβατικό αεροσκάφος που κατασκευάστηκε ποτέ», δήλωσε εμφανώς ενθουσιασμένος ο Αμερικανός πρόεδρος λίγο πριν από την απογείωση. «Μπορείς είτε να το κρατήσεις διακριτικό είτε να το αναδείξεις. Και πιστεύω ότι η χώρα πρέπει να είναι περήφανη γι’ αυτό. Είναι πραγματικά πανέμορφο», ανέφερε.

Maiden voyage aboard the NEW Air Force One! ✈️🇺🇸 pic.twitter.com/ZLzDnZQzLd — Monica Crowley (@MonicaCrowley) July 1, 2026

Οι άγνωστες λεπτομέρειες του παρθενικού ταξιδιού

Η πρώτη πτήση αποκάλυψε και αρκετές μικρές λεπτομέρειες που μαρτυρούσαν ότι το αεροσκάφος μόλις είχε τεθεί σε υπηρεσία. Τα ακουστικά βρίσκονταν ακόμη μέσα στις αρχικές συσκευασίες τους, οι κουβέρτες ήταν σφραγισμένες με πλαστικό περιτύλιγμα, ενώ οι επιβάτες προτρέπονταν ευγενικά να διατηρούν το νέο αεροσκάφος καθαρό.



Τα γνωστά προεδρικά σοκολατάκια M&M’s, συσκευασμένα στα ειδικά κουτιά με την υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ, παρέμειναν στο μενού, ενώ οι επιβάτες έλαβαν και λευκά κουτιά με σοκολατάκια, διακοσμημένα με το προεδρικό έμβλημα και κόκκινη κορδέλα.



Για λόγους ασφαλείας και ιδιωτικότητας, μια κουρτίνα χώριζε τον χώρο των δημοσιογράφων από το υπόλοιπο αεροσκάφος, ώστε το προσωπικό και οι άνδρες της Μυστικής Υπηρεσίας να μην βρίσκονται διαρκώς υπό το βλέμμα των μέσων ενημέρωσης.

President Donald Trump unveils the new Air Force One, a converted Qatari jet https://t.co/6qc98nEEIx — The Morning Call (@mcall) June 20, 2026

Το πολιτικό παρασκήνιο πίσω από τη δωρεά

Πολιτική κόντρα ξέσπασε στις ΗΠΑ για το νέο Air Force One, δώρο από το Κατάρ, το οποίο παρέλαβε ο Πιτ Χέγκσεθ. Οι Δημοκρατικοί σαμποτάρουν την παραλαβή του Boeing 747, μιλώντας για κόστος μετατροπών που αγγίζει το 1 δισ. δολάρια και εγείροντας ζητήματα ασφαλείας.



Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε τις επικρίσεις ως «ανόητες», τονίζοντας ότι το παλιό αεροσκάφος του 1990 «δεν αντιπροσώπευε πλέον όπως έπρεπε τη χώρα». Καθώς το επίσημο πρόγραμμα αντικατάστασης έχει καθυστερήσει για το 2027, ο Αμερικανός πρόεδρος θα πετάξει με αυτό την επόμενη εβδομάδα στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.