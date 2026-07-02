Ο γνωστός Τούρκος κωμικός Ντενίζ Γκιοκτάς συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, κατά την επιστροφή του από ταξίδι στο εξωτερικό, στο πλαίσιο έρευνας που έχει ανοίξει σε βάρος του για βίντεο που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η έρευνα αφορά φερόμενη «δημόσια προσβολή θρησκευτικών αξιών που υιοθετεί τμήμα της κοινωνίας», μετά από αποσπάσματα που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο και προκάλεσαν αντιδράσεις.

Ο Ντενίζ Γκιοκτάς είχε απασχολήσει πρόσφατα την τουρκική επικαιρότητα με αποσπάσματα από το stand-up show του με τίτλο «Ölü Deniz», το οποίο παρουσίασε στο Harbiye.

Σύλληψη στον έλεγχο διαβατηρίων

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο κωμικός συνελήφθη κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαβατηρίων στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης.

Η Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης φέρεται να έκρινε ότι στο περιεχόμενο βίντεο που είχαν δημοσιευθεί σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης εντοπίστηκαν στοιχεία που μπορεί να συνιστούν ποινικό αδίκημα.

Μετά τη σύλληψή του, κινήθηκαν οι διαδικασίες για την παράδοσή του στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, και συγκεκριμένα στη Διεύθυνση Ασφαλείας Κωνσταντινούπολης.

185 καταγγελίες μέσω CİMER

Η Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε ότι στην υπόθεση αξιολογήθηκαν συνολικά 185 αιτήσεις/καταγγελίες μέσω CİMER, του τουρκικού συστήματος επικοινωνίας πολιτών με την προεδρία και τις δημόσιες αρχές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εισαγγελίας, επειδή οι αιτήσεις αφορούσαν το ίδιο θέμα, εξετάστηκαν από κοινού.

Στη συνέχεια ξεκίνησε αυτεπάγγελτη έρευνα σε βάρος του κωμικού για το αδίκημα της «δημόσιας προσβολής των θρησκευτικών αξιών που υιοθετεί τμήμα του λαού».

Η Εισαγγελία ανέφερε ότι η έρευνα διεξάγεται στο πλαίσιο της δικογραφίας με αριθμό 2026/117973 και ότι ο ύποπτος, Ντενίζ Γκιοκτάς, εντοπίστηκε και συνελήφθη στις 2 Ιουλίου στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης.

Η υπόθεση και οι αντιδράσεις στα social media

Ο Ντενίζ Γκιοκτάς βρέθηκε στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης μετά τη διάδοση αποσπασμάτων από την παράστασή του στα social media.

Τα επίμαχα αποσπάσματα προκάλεσαν αντιδράσεις, με αποτέλεσμα να γίνουν καταγγελίες στις αρχές και να ανοίξει εισαγγελική έρευνα.

Η υπόθεση αναμένεται να προκαλέσει νέα συζήτηση στην Τουρκία για τα όρια της σάτιρας, της ελευθερίας της έκφρασης και της ποινικής αντιμετώπισης περιεχομένου που θεωρείται προσβλητικό για θρησκευτικές αξίες.

Συνεχίζεται η έρευνα

Η Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ανέφερε ότι η έρευνα συνεχίζεται με προσοχή.

Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάθεση του κωμικού ή για τα επόμενα βήματα της διαδικασίας.

Η σύλληψη του Deniz Göktaş έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία στην Τουρκία αυξάνονται οι υποθέσεις που αφορούν αναρτήσεις, δηλώσεις ή καλλιτεχνικό περιεχόμενο στα social media, προκαλώντας συζητήσεις για την ελευθερία του λόγου και τις πιέσεις στον δημόσιο διάλογο.