Συγκλονισμένη είναι η ελληνική κοινή γνώμη από τον θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, μετά την επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι τους.

Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας καλείται να διαχειριστεί ένα τόσο βαρύ προσωπικό πένθος. Πριν από λίγα χρόνια η Αφροδίτη Νέστορα είχε χάσει την αδελφή της, Νικολέτα, μετά από γενναία μάχη που έδωσε απέναντι σε σοβαρή ασθένεια.

Η Νικολέτα Νέστορα έφυγε «μαχήτρια» το 2021 σε ηλικία μόλις 37 ετών, βυθίζοντας στη θλίψη τους οικείους της και αφήνοντας πίσω ένα παιδί και τον σύζυγό της, σύμφωνα με το thesspost.gr. Ήταν επί χρόνια εργαζόμενη στην πρώην Συνεταιριστική Τράπεζα Δ. Μακεδονίας και τα τελευταία χρόνια της ζωής της ζούσε με την οικογένειά της κι εργαζόταν στη Θεσσαλονίκη.

Η κατάσταση της Αφροδίτης Νέστορα και του πατέρα της

Πατέρας και κόρη νοσηλεύονται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Η Αφροδίτη Νέστορα με εγκαύματα σε πόδια και χέρια, ενώ ο πατέρας της με αναπνευστικά προβλήματα στην Πνευμονολογική κλινική.

Συνεχίζονται οι έρευνες για τη δολοφονική επίθεση

Η Αντιτρομοκρατική συλλέγει υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής και λαμβάνει καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και κατοίκους, σε μια προσπάθεια να χαρτογραφήσει τις κινήσεις των δραστών πριν και μετά την επίθεση που κόστισε τη ζωή στην κα Βάγια και τραυμάτισε την οικογένειά της αλλά και ενοίκους της πολυκατοικίας. Παράλληλα, οι ειδικοί εξετάζουν τα υπολείμματα των εμπρηστικών μηχανισμών ώστε να διαπιστωθεί αν συνδέονται με άλλες επιθέσεις που έχουν σημειωθεί στο παρελθόν.