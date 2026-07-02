Την ήττα με 73-66 από τη Ρουμανία, αν και είχε προηγηθεί με 14 πόντους, γνώρισε η Εθνική Ελλάδας για την 5η αγωνιστική του 2ου ομίλου των προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027.

Η Εθνική ομάδα είχε τον έλεγχο από τα πρώτα λεπτά του αγώνα, δεν κατάφερε όμως να πάρει μια καλή διαφορά στο πρώτο ημίχρονο. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ήταν μπροστά με 16-18 στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου και με 35-38 στη λήξη του δεύτερου.

Στην τρίτη περίοδο τα πράγματα πήγαν καλύτερα καθώς η Ελλάδα ξέφυγε με +10 (42-52) στο 26′ και με +14 (44-58) στο 28′, οπότε όλα έδειχναν ότι θα διαχειριζόταν σωστά την κατάσταση και θα έφτανε στη νίκη χωρίς πολλά-πολλά. Δεν έγινε έτσι όμως…

Οι Ρουμάνοι μείωσαν σε 51-58 στο 30′ και μετά το 51-61 η Ελλάδα κόλλησε, με συνέπεια οι γηπεδούχοι να ισοφαρίσουν σε 64-64 με τον Ράσελ, να προηγηθούν με τρίποντο του Ματσιούκα και να πάρουν τελικά τη νίκη με 73-66.

Είναι η 2η ήττα για την Εθνική ομάδα σε 5 αγωνιστικές και το παιχνίδι της Κυριακής (5/7) με την Πορτογαλία στη SUNEL Arena είναι πολύ κρίσιμο για την επόμενη φάση των προκριματικών του Μουντομπάσκετ.

Τα δεκάλεπτα: 16-18, 35-38, 51-58, 73-66

Ελλάδα (Βασίλης Σπανούλης): Λαρεντζάκης 16 (4), Μωραΐτης, Τολιόπουλος 6 (2), Κακλαμανάκης 2, Χαραλαμπόπουλος 13 (3), Παπανικολάου 10 (2), Περσίδης, Κουζέλογλου 2, Τσαλμπούρης 3, Μήτρου-Λονγκ 12 (1), Νετζήπογλου 2, Μπαζίνας.