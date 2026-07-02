Δύο νεαροί, ηλικίας 21 και 23 ετών, συνελήφθησαν τα ξημερώματα της Πέμπτης (2/7/2026), καθώς φέρονται να συμμετείχαν, μαζί με ακόμη επτά άτομα, σε σοβαρό περιστατικό βίας που σημειώθηκε στην Αγία Μαρίνα. Η υπόθεση ξεκίνησε με επίθεση σε βάρος ενός 19χρονου από τη Στυλίδα και στη συνέχεια εξελίχθηκε σε αρπαγή και άγριο ξυλοδαρμό ενός ανήλικου και ακόμη ενός 19χρονου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, το επεισόδιο εκτυλίχθηκε λίγο πριν από τις 11.00 το βράδυ στην Αγία Μαρίνα. Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ένας 25χρονος από τη Λαμία διαπληκτίστηκε με τον 19χρονο από τη Στυλίδα και τον γρονθοκόπησε. Ο νεαρός κατάφερε να απομακρυνθεί άμεσα από το σημείο, καθώς φοβήθηκε την πολυμελή παρέα που συνόδευε τον 25χρονο, με αποτέλεσμα να εξαφανιστεί προς άγνωστη κατεύθυνση.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Τότε, ο 25χρονος συνοδευόμενος από τους συλληφθέντες, καθώς και από έναν ακόμη 24χρονο, αλλά και πέντε ακόμη άτομα, έφυγαν με τρία αυτοκίνητα προς αναζήτηση του 19χρονου.

Στη Στυλίδα, εντόπισαν δύο άτομα, 18 (ανήλικος) και 19 ετών, να κινούνται με διθέσιο ηλεκτρικό μηχανάκι τα οποία γνώριζαν ότι είναι φίλοι του άλλου 19χρονου με τον οποίο είχε διαπληκτιστεί ο 25χρονος στην Αγία Μαρίνα. Ο 24χρονος χτύπησε τον 18χρονο οδηγό του ΕΠΗΟ και άρπαξαν τον 19χρονο και τον έβαλαν με τη βία στο ένα από τα τρία αυτοκίνητα. Στόχος τους να τους οδηγήσουν στο σπίτι του πρώτου 19χρονου!

Ο τελευταίος ωστόσο είχε φροντίσει να κρυφτεί και δεν είχε πάει στο σπίτι του. Εντωμεταξύ είχε ειδοποιηθεί η αστυνομία που ξεκίνησε τις αναζητήσεις των νταήδων, εντοπίζοντας το ένα από τα τρία οχήματα και συλλαμβάνοντας τους δύο επιβάτες τους. Αναζητούνται για να συλληφθούν, τόσο ο 25χρονος που ήταν ο πρωταγωνιστής του αρχικού επεισοδίου, όσο και ο 24χρονος που χτύπησε τον ανήλικο. Στη δικογραφία που σχημάτισε το ΑΤ Στυλίδας, όπως σημειώσαμε στην αρχή, περιλαμβάνονται και πέντε ακόμη άγνωστοι δράστες, φίλοι των παραπάνω, τα στοιχεία των οποίων διερευνώνται.

Οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας, ενώ οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν μαζί με τα υπόλοιπα εφτά άτομα είναι της σύστασης συμμορίας, της αρπαγής, καθώς και της σωματικής βλάβης για τον 25χρονο και τον 24χρονο που αναζητούνται.