Ο Παναγιώτης Νέστορας έστειλε μήνυμα προς τους αγνώστους που δολοφόνησαν τη σύζυγό του, με την εμπρηστική επίθεση που πραγματοποίησαν.

Μιλώντας μέσα από το νοσοκομείο που νοσηλεύεται, αναφέρθηκε στην υγεία της κόρης του Αφροδίτης Νέστορα, ενώ περιέγραψε και την επίθεση.

«Χτύπησε στις 04:00 ο συναγερμός, κατέβηκα κάτω για να δω, είχε φωτιά. Έγινε η έκρηξη, αυτή η δυνατή. Η γυναίκα μου ήταν πιο χαμηλά. Μετά την έκρηξη δεν μπορούσα να αναπνεύσω καθόλου. Δεν μπορούσα ούτε να μιλήσω, ούτε να πάρω ανάσα. Η Αφροδίτη έχει εγκαύματα στα χέρια και στα πόδια», είπε στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Στη συνέχεια, απευθύνθηκε στους δράστες, στέλνοντας το εξής μήνυμα:

«Αλλά ένα μήνυμα για τους εγκληματίες αυτούς… Να ξέρουν ότι υπάρχουν παιδιά και γυναίκες και δεν παίζουμε ούτε με γκαζάκια, ούτε με τίποτα, γιατί πιστεύω αν ήταν η μάνα τους ή η αδερφή τους ή αυτοί… Δεν ξέρω… Να βάλουν μυαλό στο κεφάλι τους, διότι η εκδίκηση φέρνει εκδίκηση. Δεν είναι σωστό στον 21ο αιώνα παιδιά αν από κάπου καθοδηγούνται, τι να πω… Η αλητεία τους και είναι εγκληματίες πολέμου. Λες και θέλουν να μας θυμίσουν τα χρόνια τα παλιά. Ελπίζω η δημοκρατία μας και το σθένος που έχει η πολιτεία να βρουν τους ιδεολόγους».