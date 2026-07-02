Σε κλίμα συγκίνησης αλλά και αποφασιστικότητας πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της έπειτα από την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειάς της.

Δεκάδες στελέχη, μέλη και φίλοι της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΝΕΔ συγκεντρώθηκαν έξω από το νοσοκομείο, φορώντας λευκά μπλουζάκια με το σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε», στέλνοντας μήνυμα καταδίκης της τρομοκρατικής βίας.

Στη συγκέντρωση έδωσε το «παρών» και ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας

Σε ανακοίνωσή της, η Νέα Δημοκρατία εξέφρασε τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια της Βάγιας Νέστορα, υπογραμμίζοντας ότι η επίθεση στη Θεσσαλονίκη αποτελεί ένα τραγικό γεγονός που συγκλόνισε την παράταξη.

«Η επόμενη μέρα της τραγικής απώλειας της Βάγιας Νέστορα, μετά τη χθεσινή δολοφονική επίθεση στα σπίτια των τριών στελεχών μας στη Θεσσαλονίκη, βρίσκει όλους εμάς στη Νέα Δημοκρατία με αισθήματα βαθιάς οδύνης και ακλόνητης αποφασιστικότητας.

Η μεγάλη οικογένεια της Παράταξής μας πενθεί. Η σκέψη και οι προσευχές μας είναι κοντά στην οικογένεια Νέστορα, στην Αφροδίτη, στον πατέρα της και στους οικείους τους.

Στο Νοσοκομείο Παπανικολάου η Αφροδίτη Νέστορα

Την ίδια ώρα, η Αφροδίτη Νέστορα μεταφέρθηκε από το Ιπποκράτειο στο Νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εγκαυμάτων.

Η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας υπέστη εκτεταμένα εγκαύματα πρώτου και δεύτερου βαθμού στα χέρια και στα πόδια από την εμπρηστική επίθεση στην κατοικία της, στην περιοχή της Ανάληψης.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της κρίνεται σταθερή, αναπνέει χωρίς μηχανική υποστήριξη και οι γιατροί επικεντρώνουν τη θεραπευτική τους προσπάθεια στην αντιμετώπιση των εγκαυμάτων, κυρίως στα άνω άκρα.