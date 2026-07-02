Στο ΟΑΚΑ θα αγωνιστεί για δύο χρόνια ο Ολυμπιακός, μέχρι να είναι έτοιμο το νέο Καραϊσκάκη, όπως τόνισε ο Βαγγέλης Μαρινάκης απαντώντας στις ερωτήσεις που του έγιναν στη συνέντευξη Τύπου.

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ παρουσίασε το νέο γήπεδο, το πώς θα είναι το νέο Καραϊσκάκη και μετά την ομιλία του, απάντησε στις ερωτήσεις που του έγιναν από τους εκπροσώπους του Τύπου.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μαρινάκης…

Για τον χρόνο που θα χρειαστεί: «Το ζητούμενο είναι να μην μείνουμε στις μακέτες. Έχουμε ξεκινήσει εδώ και έναν χρόνο με τις μελέτες, την προετοιμασία, την κατασκευαστική εταιρία που θα αναλάβει το έργο. Η ρύθμιση που στείλαμε στην κυβέρνηση δεν είναι κάτι. Είναι 54 μέτρα πιο ψηλά για το Καραϊσκάκη. Έχουμε στον Πειραιά τον Πύργο μας στα 85 μέτρα. Έχουμε δει να παίρνουν αποφάσεις εξπρές για άλλα έργα.

Δεν μπορούμε να συζητήσουμε αν θα ανέβει το Καραϊσκάκης λίγο πιο ψηλά. Άρα περιμέναμε και είχαμε προετοιμαστεί να ξεκινήσουμε με το τέλος του πρωταθλήματος για να είμαστε μετά από δύο χρόνια και τρεις μήνες έτοιμοι να μπούμε στο νέο μας σπίτι. Τώρα με αυτή την καθυστέρηση, το νωρίτερο είναι τον ερχόμενο Μάιο. Ελπίζω να μην καθυστερήσουμε άλλο».

Για το πού θα αγωνίζεται η ομάδα: «Υπάρχει άλλο γήπεδο που να μπορούν να χωρέσουν οι οπαδοί μας; Στο ΟΑΚΑ έχουμε ζήσει μεγάλες στιγμές, ευρωπαϊκές βραδιές και έχουμε γιορτάσει το πρωτάθλημα. Για δύο χρόνια θα είμαστε στο ΟΑΚΑ».

Για τον κόσμο και τη στήριξή του: «Είδαμε τον κόσμο να αγκαλιάζει την ομάδα. Είδαμε πολλά sold out και αυτό μας δίνει δύναμη. Πιστεύουμε ότι έχει έρθει η στιγμή ο Ολυμπιακός να μπει σε ένα νέο σπίτι. Θα μπορεί να διοργανώνει μεγάλα events, να αναλάβουμε διοργανώσεις όπως τελικούς Europa League, αλλά πιστεύω ότι ένα νέο γήπεδο θα δώσει την ευκαιρία σε παιδιά και οικογένειες με ένα χαμηλό τίμημα να έρθουν να παρακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα. Έχουμε σχεδιάσει πάρα πολλά».

Για τις μεταγραφές: «Υπάρχει ένα μπάτζετ στα 30 εκατ. ευρώ για μεταγραφές και εφόσον όλοι κάνουν τις σωστές επιλογές, έχουμε ήδη μία πολύ καλή ομάδα και την ερχόμενη σεζόν θα είμαστε πιο δυνατοί και θα γυρίσουμε ξανά σε κάτι που έχουμε συνηθίσει. Να είμαστε πρωταθλητές».

Για τα νέα στελέχη: «Μεγαλώνουν τα μεγέθη. Η ακαδημία έχει βγάλει πολλά παιδιά που έχουν παίξει στην ομάδα μας και παίζουν με επιτυχία στο εξωτερικό. Ένα από τα παραδείγματα είναι και ο Ρέτσος. Οι προσδοκίες είναι μεγάλες, οι ανάγκες μεγαλύτερες και πριν από δύο χρόνια πήραμε το Youth league, οπότε χρειαζόμαστε ανθρώπους για να μας πάνε ακόμα ψηλότερα. Το ίδιο συμβαίνει και για την ομάδα του Ολυμπιακού σε ό,τι αφορά τις ανάγκες. Κάθε χρόνο και άλλες ομάδες στην Ευρώπη γίνονται και πιο δυνατές, οπότε οι ανάγκες μεγαλώνουν αν θες να είσαι στην ελίτ».