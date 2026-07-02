Για μια ιστορική μέρα για τον Ολυμπιακό, τον Πειραιά και όλη την Ελλάδα έκανε ο λόγος ο Βαγγέλης Μαρινάκης στη συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση του νέου Καραϊσκάκη.

Η παρουσίαση έγινε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, όπου βρέθηκε σύσσωμη η ποδοσφαιρική ομάδα αλλά και όλα τα τμήματα του Ερασιτέχνη, με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ να αναφέρει τα εξής στην ομιλία του…

«Σήμερα είναι μία ιστορική μέρα για τον Ολυμπιακό μας, τον θρύλο μας, τον Πειραιά μας αλλά για την Ελλάδα. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε το μεγαλύτερο έργο στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δεν ζητήθηκε κανένας κρατικός πόρος και κανείς Έλληνας φορολουγούμενος δεν θα επιβαρυνθεί. Δυστυχώς όμως η κυβέρνηση μέχρι σήμερα έχει καθυστερήσει. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Σε αντίθεση με άλλα γήπεδα τα οποία δεν καθυστέρησαν και δόθηκαν ως περιουσία σε ιδιωτικές επιχειρήσεις με διαδικασίες εξπρές.

Θέλω να ενημερώσω από την πλευρά μας ότι έχουν ήδη δαπανηθεί εκατομμύρια ευρώ για προετοιμασία και είμαστε έτοιμοι στο κατασκευαστικό κομμάτι. Ζητάμε από τον Σεπτέμβριο μία ρύθμιση για το ύψος του γηπέδου. Αν την είχαμε, θα είχε ήδη εκδοθεί η οικοδομική άδεια. Αν είχαμε τη ρύθμιση θα ξεκινούσαμε φέτος τον Μάιο και θα μπαίναμε τον Αύγουστο του 2028. Χάθηκε μία χρονιά χωρίς λόγο. Θα κοστίσει περισσότερο από 250 εκατ. ευρώ και θα είναι το θέατρο των ονείρων μας, το οποίο θα είναι ανοιχτό 365 μέρες τον χρόνο. Θα έχει χωρητικότητα 53.000 θεατές, το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γήπεδο στη χώρα. Ένα τεχνολογικό θαύμα που θα καμαρώνει ο Ολυμπιακός, ο Πειραιάς, η Ελλάδα μας.

Θα χρηματοδοτηθεί από τον Ολυμπιακό και εμένα. Το 2010 όταν ανέλαβα είπα ότι έχω τρεις στόχους. Και τώρα, είναι πανίσχυρος οικονομικά, έχει το δικό του υπερσύγχρονο προπονητικό στο Ρέντη και το καλύτερο στην Ευρώπη.

Τα όνειρα του Ολυμπιακού δεν σταματούν. Έχουμε ήδη φτάσει στα 48 πρωταθλήματα και θέλουμε να φτάσουμε τα 50 και να ράψουμε το 5ο αστέρι. Να μπούμε στο κλειστό κλαμπ των ομάδων με 50 πρωταθλήματα.

Έχω δηλώσει ότι θέλω να είμαι εγώ ο στόχος και όχι ο Ολυμπιακός. Εγώ είμαι εδώ και ακούω διαρκώς μία φωνή του Σταύρου Νταϊφά. Όλοι είναι νάνοι μπροστά στον Ολυμπιακό. Θέλω να ευχαριστήσω τον Σωκράτη Κόκκαλη. Και εγώ και όλοι οι Ολυμπιακοί!».