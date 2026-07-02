Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσιάζει σε συνέντευξη Τύπου το νέο Καραϊσκάκη και η ποδοσφαιρική ομάδα του Ολυμπιακού είναι σύσσωμη εκεί, όπως και τα τμήματα του Ερασιτέχνη.

Πρόκειται για μια μεγάλη μέρα για τους «ερυθρόλευκους» καθώς ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ παρουσιάζει τα σχέδια για το νέο Καραϊσκάκη, η χωρητικότητα του οποίου θα είναι στους 50.000 θεατές.

Είναι μια τεράστια επένδυση ύψους 250 εκατ. ευρώ που θα καλυφθεί από τον Μαρινάκη, όπως έχει ξεκαθαρίσει εξαρχής η ΠΑΕ, με το πρώτο βήμα να έχει γίνει στις 22 Ιουνίου, όταν ο Δήμος Πειραιά ενέκρινε τα σχέδια.

Η συνέντευξη Τύπου του Μαρινάκη αναμενόταν με τεράστιο ενδιαφέρον από τους οπαδούς του Ολυμπιακού αλλά και όλους όσοι ανήκουν σε αυτόν, με την ποδοσφαιρική ομάδα να δίνει σύσσωμη το παρών στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Εκεί είναι και όλα τα τμήματα του Ερασιτέχνη, τον οποίο στηρίζει εδώ και πολλά χρόνια ο Μαρινάκης, έχοντας συμβάλει τα μέγιστα ώστε να κατακτηθούν εκατοντάδες τίτλοι.