Ένας άνδρας ανασύρθηκε ζωντανός έπειτα από οκτώ ημέρες που παρέμεινε εγκλωβισμένος στα συντρίμμια κτιρίου το οποίο κατέρρευσε μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα.

Τα σωστικά συνεργεία κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον Χερνάν Γκιλ, περισσότερες από 100 ώρες αφότου τον είχαν εντοπίσει για πρώτη φορά κάτω από περίπου 140 τόνους μπάζων.

Χιλιανός πυροσβέστης χαρακτήρισε νωρίτερα την επιχείρηση διάσωσης ως «χωρίς καμία αμφιβολία την πιο σύνθετη και τεχνικά δύσκολη που έχω κληθεί να αντιμετωπίσω».

¡FINALMENTE LOGRAMOS RESCATAR A HERNÁN!



Después de más de 72 horas de trabajo y tras enfrentar una estructura sumamente inestable, réplicas, derrumbes y la necesidad de abrir una nueva vía de acceso para poder llegar hasta él, rescatamos con vida a Hernán Alberto Gil Flores, de… pic.twitter.com/wSuGDgGUXU — Nayib Bukele (@nayibbukele) July 2, 2026

Σύμφωνα με τις αρχές, σχεδόν 2.300 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον σεισμό που σημειώθηκε στις 24 Ιουνίου, ενώ δεκάδες χιλιάδες παραμένουν αγνοούμενοι.

Ο Χερνάν Γκιλ εμφανίζεται σε φωτογραφίες με μάσκα οξυγόνου, αυχενικό κολάρο και τυλιγμένος με πορτοκαλί κουβέρτα πάνω σε φορείο, την ώρα που οι διασώστες τον προσεγγίζουν σταδιακά μέσα στα συντρίμμια, διαδικασία που διήρκεσε πάνω από 100 ώρες μέχρι την τελική του διάσωση.

Ο διασώστης του Ερυθρού Σταυρού της Κόστα Ρίκα, Άλαν Μαντριγκάλ, δήλωσε ότι ο Γκιλ «βγήκε απολύτως καλά» από την περιπέτεια.

Rescatan con vida a Hernán Gil, sepultado durante más de una semana bajo ocho plantas por el terremoto en Venezuela



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Ο ίδιος είναι εκείνος που άκουσε τις αδύναμες κραυγές του εγκλωβισμένου την Κυριακή, κάτω από τα ερείπια.

«Ήταν μια έντονα φορτισμένη στιγμή», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αρχικά δεν εμπιστεύτηκε την ακοή του και ζήτησε από συνάδελφό του να επιβεβαιώσει πως δεν είχε κάνει λάθος.

Από εκείνο το σημείο και μετά ξεκίνησε ένας αγώνας δρόμου για τον εντοπισμό και την απελευθέρωση του φύλακα ασφαλείας.

Ο Γκιλ βρισκόταν σε μικρό τσιμεντένιο φυλάκιο στο υπόγειο του χώρου στάθμευσης δίπλα στο εμπορικό κέντρο Galerias Playa Grande στην περιοχή Catia La Mar όταν σημειώθηκαν οι δύο σεισμοί.

Το μικρό αυτό φυλάκιο φαίνεται πως λειτούργησε ως προστατευτικό «κέλυφος», κρατώντας τον ζωντανό κάτω από τον τεράστιο όγκο των 140 τόνων μπάζων που κατέρρευσαν γύρω του.

«Μας έχει πει ότι δεν έχει ούτε ένα σπασμένο νύχι», ανέφερε λίγο πριν την ολοκλήρωση της επιχείρησης άλλος διασώστης του Ερυθρού Σταυρού της Κόστα Ρίκα.

¡MILAGRO CUMPLIDO! HERNÁN YA ESTÁ FUERA DE LOS ESCOMBROS



Después de más de 100 horas de trabajo sostenido, Hernán Alberto Gil Flores fue rescatado con vida de Galerías Playa Grande, en La Guaira.



Hoy celebramos la vida de Hernán. Celebramos la grandeza del ser humano cuando se… pic.twitter.com/c7JAaQ7k9P — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) July 2, 2026

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ο Γκιλ λάμβανε νερό και οι γιατροί τον είχαν συνδέσει με ενδοφλέβιο ορό, ενώ ομάδες από τη Βενεζουέλα, τη Χιλή, την Κόστα Ρίκα, το Ελ Σαλβαδόρ, το Μεξικό, την Πορτογαλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες συμμετείχαν στις προσπάθειες απεγκλωβισμού του.

Τμήματα των διαδρόμων πρόσβασης που κατασκεύαζαν οι διασώστες κατέρρεαν κατά διαστήματα, αναδεικνύοντας τον υψηλό κίνδυνο της επιχείρησης τόσο για τον εγκλωβισμένο όσο και για τα σωστικά συνεργεία.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι ομάδες διάσωσης κατάφεραν τελικά να αποκτήσουν οπτική επαφή με τον επιζώντα.

Σε βίντεο που καταγράφηκε από μικρή κάμερα μέσα στα ερείπια, ένας Χιλιανός πυροσβέστης ακούγεται να του ζητά να γυρίσει το κεφάλι του προς τον φακό.

Ο Γκιλ είχε ένα μάτι εμφανώς ερεθισμένο, ενώ φορούσε μάσκα προστασίας, την οποία οι διασώστες του είχαν δώσει νωρίτερα μέσα από μικρό άνοιγμα για να τον προφυλάξουν από τη σκόνη και τα θραύσματα.

Ο ίδιος πυροσβέστης τον προέτρεψε επίσης να φορέσει προστατευτικά γυαλιά, καθώς η επιχείρηση εκσκαφής συνεχιζόταν με ιδιαίτερη προσοχή.

Ο Μάρκο Αντόνιο Φράνκο από τον Ερυθρό Σταυρό του Μεξικού περιέγραψε τον Γκιλ ως «έναν ευδιάθετο άνθρωπο».

Όπως δήλωσε στο μεξικανικό μέσο Milenio, ο επιζών «ζητούσε μάλιστα συγκεκριμένα ροφήματα ενυδάτωσης με γεύσεις που προτιμά», προσθέτοντας ότι «φυσικά και του τα προσφέραμε».

«Ο ίδιος μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε, μας λέει να μην σταματήσουμε. Αναγνωρίζει τα μέλη της ομάδας και λέει “πόσο όμορφο που επιστρέψατε και είστε ξανά μαζί μου”», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον Φράνκο, οι διασώστες και ο Γκιλ συνομιλούσαν συνεχώς για την οικογένειά του και για την εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση διάσωσης.

Ο Άλαν Μαντριγκάλ, που εντόπισε πρώτος τον εγκλωβισμένο, βρισκόταν στην πρώτη του διεθνή αποστολή και δήλωσε ότι η εμπειρία στη Βενεζουέλα τον έχει αλλάξει βαθιά.

«Το παιδί που ήρθε εδώ πριν από μία εβδομάδα δεν είναι ο ίδιος που θα επιστρέψει στην Κόστα Ρίκα, πιστέψτε με», ανέφερε σε δημοσιογράφους.