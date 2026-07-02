Εκατοντάδες διασώστες συμμετείχαν χθες, Τετάρτη 1/7, το βράδυ στις αγωνιώδεις προσπάθειες να ανασυρθεί από τα συντρίμμια 43χρονος που είναι ακόμη ζωντανός, μία εβδομάδα μετά την κατάρρευση επταώροφης πολυκατοικίας εξαιτίας των δύο εξαιρετικά φονικών και καταστροφικών σεισμών που έπληξαν τη Βενεζουέλα, όπως μετέδωσε ανταποκρίτρια του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο Ερνάν Χιλ, φύλακας, παγιδεύτηκε μέσα στο κουβούκλιο όπου εργαζόταν όταν κατέρρευσε το κτίριο, στην Κάτια Λα Μαρ, σε παραθαλάσσια περιοχή που υπέστη πελώρια καταστροφή όταν έγιναν οι σεισμοί της 24ης Ιουνίου, 7,2 και 7,5 βαθμών.

Οι φονικοί σεισμοί έχουν στοιχίσει τη ζωή σε σχεδόν 2.300 ανθρώπους, κατά τον ακόμη μη οριστικό επίσημο απολογισμό των θυμάτων.

Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε χθες στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, Χόρχε Ροδρίγκες, τουλάχιστον 2.295 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο, ενώ 11.267 έχουν τραυματιστεί.

Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, καθώς οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε περίπου 50.000.

Νωρίτερα χθες, η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, κήρυξε επταήμερο εθνικό πένθος.

«Η ψυχή της Βενεζουέλας έχει γίνει κομμάτια εξαιτίας των ζωών που χάθηκαν σε αυτούς τους καταστροφικούς σεισμούς», αναφέρει η Ντέλσι Ροδρίγκες σε μήνυμα που κοινοποίησε μέσω Telegram. «Ως φόρο τιμής στη μνήμη των θυμάτων, αποφάσισα να κηρύξω επταήμερο εθνικό πένθος από σήμερα στις 18:00 (τοπική ώρα, 1 τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Ελλάδα)», ανακοίνωσε.

Εντωμεταξύ, τέσσερις αστυνομικοί από τη Βενεζουέλα συνελήφθησαν για λεηλασίες στην περιοχή του διπλού σεισμού που συγκλόνισε τη χώρα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά τη δημοσίευση -η οποία έγινε viral- βίντεο με αστυνομικούς που πιάστηκαν επ’ αυτοφώρω από αγανακτισμένους κατοίκους.

«Γύπες», «Είστε ντροπή», «Δεν έχετε αισθήματα»: Διάφορα βίντεο με τους αστυνομικούς τους οποίους κυνηγά το πλήθος στο Ρέσιντενς Βαγιάρτα, στη Λα Γκουάιρα, την πόλη με τις περισσότερες καταστροφές, κάνουν τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Detenidos cuatro policías por robar dinero entre los escombros de La Guaira pic.twitter.com/hTZ62G3eBR — EL MUNDO (@elmundoes) July 1, 2026

Σε ένα από τα βίντεο, ένας αστυνομικός κρατάει ένα μικρό κουτί, παραμορφωμένο και σπασμένο, γεμάτο χρήματα, το οποίο έχει αναμφισβήτητα μαζέψει από τα ερείπια. Κόσμος τον περικυκλώνει και του ζητάει να το αφήσει. Σε ένα άλλο βίντεο, μια γυναίκα φαίνεται να σκίζει κάτι που μοιάζει με ένα χαρτονόμισμα, το οποίο έχει πάρει από τους αστυνομικούς.

Arrestan a cuatro policías en Venezuela por apropiarse de dinero hallado entre escombroshttps://t.co/qMGIODLnBF pic.twitter.com/y8UKvPKaZo — RCNoticias (@rcavada) July 1, 2026

Χθες, το υπουργείο Δικαιοσύνης έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο με τον ίδιο αστυνομικό να παραδίδει το όπλο του και να βγάζει τη στολή του, όπως και φωτογραφίες των τεσσάρων εμπλεκόμενων αστυνομικών.

🆘 VENEZUELA 🇻🇪 | Destituyen a 4 funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (#Cicpc) por apropiación de paquetes de dólares 💵 hallado entre los escombros de ‘La Guaira’.#Caracas #Régimen #LaGuaira #USA @delcyrodriguezv pic.twitter.com/dT2y2ZP5ay — PERIÓDICO SupreMo 🔴 (@Diario_Supremo) July 1, 2026

«Μια ομάδα δημόσιων λειτουργών, παραβαίνοντας τα καθήκοντά τους και εκμεταλλευόμενοι επιχειρήσεις διάσωσης και ανθρωπιστικής βοήθειας, ενήργησαν με τρόπο αναίσχυντο οικειοποιούμενοι οικονομικά περιουσιακά στοιχεία που βρήκαν μέσα στα χαλάσματα», έγραψε το υπουργείο Δικαιοσύνης σε ένα δελτίο Τύπου, υπογραμμίζοντας πως οι αστυνομικοί συνελήφθησαν, απομακρύνθηκαν από τις υπηρεσίες τους και οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης.

Πολλά περιστατικά λεηλασιών και κλοπών έλαβαν χώρα την επόμενη του σεισμού. Οι δυνάμεις επιβολής του νόμου αναπτύχθηκαν σε μια προσπάθεια τα περιορίσουν, όμως αυτά συνεχίζονται, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων σήμερα.